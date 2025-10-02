Atak przed synagogą. Ranni w Manchesterze Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policja przekazała, że rano otrzymała zgłoszenie o samochodzie, który jechał w kierunku przechodniów przed synagogą Heaton Park Hebrew Congregation w dzielnicy Crumpsall, w północnej części Manchesteru.

Na miejscu funkcjonariusze, a także wezwani do akcji ratownicy znaleźli cztery osoby ranne, które odniosły obrażenia zarówno w wyniku zderzenia z pojazdem, jak i ataku nożem. Policja poinformowała BBC, że jedną z rannych osób był ochroniarz.

W kolejnym komunikacie przekazano, że w wyniku "poważnego incydentu" zginęły dwie osoby, a trzy są w stanie ciężkim.

Policja zaznaczyła, że nie może potwierdzić, czy sprawca ataku nie żyje "ze względów bezpieczeństwa". Dodała, że na miejscu pojawiła się "jednostka saperów" i badane są przedmioty znajdujące się przy nim. Może to oznaczać, że nie dopuszczono jeszcze do mężczyzny lekarza właśnie z obawy o bezpieczeństwo.

#UPDATE | Greater Manchester Police can confirm two people have died following the major incident outside the Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue, Middleton Road, Crumpsall. — Greater Manchester Police (@gmpolice) October 2, 2025 Rozwiń Policja o ofiarach śmiertelnych ataku na synagogę Źródło: X

Wcześniej media przytaczały informacje o tym, że w trakcie interwencji funkcjonariusze oddali strzały i trafili jedną z osób. Burmistrz Manchesteru przekazał przed południem w pierwszym komunikacie, że "prawdopodobny sprawca" ataku nie żyje - wskazało wówczas BBC, zaznaczając jednak, że tych informacji nie potwierdziły oficjalnie lokalne służby.

Świadek ataku: dali mu kilka ostrzeżeń, potem otworzyli ogień

Przebieg ataku i akcji służb opisał dla BBC Gareth, świadek zdarzenia. Twierdzi, że utknął w korku i sądził, że to "zwykła kolizja", ale gdy podjechał bliżej miejsca, zobaczył "wykrwawiającego się" mężczyznę. Dodał, że słyszał też krzyczących ludzi.

Świadek w rozmowie z BBC opisał również innego mężczyznę, który według niego miał nóż i "dźgał nim w okno" pobliskiego budynku, "próbując dostać się do środka".

- Po kilku sekundach przyjechała policja, dali mu kilka ostrzeżeń, ale on ich nie posłuchał, więc otworzyli ogień - wyjaśnia Gareth, mówiąc, że mężczyzna trzymający nóż upadł na podłogę.

Atak przed synagogą w Manchesterze Źródło: Reuters

Starmer: jestem wstrząśnięty

O zdarzeniu został poinformowany premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. "Jestem wstrząśnięty atakiem na synagogę w Crumpsall. Fakt, że wydarzyło się to w Jom Kipur, najświętszy dzień w kalendarzu żydowskim, czyni to wydarzenie jeszcze bardziej przerażającym. Moje myśli są z bliskimi wszystkich ofiar i składam podziękowania służbom ratunkowym i wszystkim ratownikom" - napisał na platformie X.

I’m appalled by the attack at a synagogue in Crumpsall.



The fact that this has taken place on Yom Kippur, the holiest day in the Jewish calendar, makes it all the more horrific.



My thoughts are with the loved ones of all those affected, and my thanks go to the emergency… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 2, 2025 Rozwiń Starmer o ataku pod synagogą w Manchesterze Źródło: X

W związku z incydentem Starmer wcześniej opuścił szczyt UE w Danii. Zapowiedział, że w synagogach w całym kraju zostaną rozmieszczone "dodatkowe siły policyjne". - Zrobimy wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo naszej społeczności żydowskiej - oświadczył szef brytyjskiego rządu.

Według BBC dzisiaj po południu ma przewodniczyć posiedzeniu rządowej komisji ds. sytuacji nadzwyczajnych (COBR) w Londynie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD