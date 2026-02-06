Logo strona główna
Świat

Malediwy wysłały okręt i drony w pobliże spornych wysp. Też mają roszczenia

Wyspy Czagos
Maciej Woroch o wpisie Trumpa dotyczącym wyspy Diego Garcia na Oceanie Indyjskim
Źródło: TVN24
Prezydent Malediwów Mohamed Muizzu poinformował, że jego państwo wszczęło postępowanie sądowe, aby zablokować przekazanie Wysp Czagos Mauritiusowi. Rozpoczęto też "specjalną operację nadzoru" na wodach w pobliżu archipelagu. Choć umowa o przekazaniu suwerenności nad spornymi wyspami między Wielką Brytanią a Mauritiusem została podpisana w zeszłym roku, oficjalnie jeszcze nie weszła w życie.

Malediwy wszczęły postępowanie sądowe, aby zablokować umowę między Londynem a Port Louis o przeniesieniu suwerenności nad Wyspami Czagos z Wielkiej Brytanii na Mauritius. Wysłały także okręt i drony na wody północnej części spornego archipelagu - poinformował w piątek malediwski prezydent Mohamed Muizzu.

Wskazywał, że w wyniku tego porozumienia Malediwy stracą ponad 45 tysięcy kilometrów kwadratowych terytorium morskiego.

Okręty malediwskiej straży przybrzeżnej
Okręty malediwskiej straży przybrzeżnej
Źródło: Joe Ravi / Shutterstock

W oświadczeniu opublikowanym na platformie X siły obrony archipelagu poinformowały, że "Dharumavanth, okręt straży przybrzeżnej i drony korpusu powietrznego rozpoczęły specjalną operację nadzoru nad południową wyłączną strefą ekonomiczną".

Obecność tych jednostek potwierdził w piątek przedstawiciel straży przybrzeżnej Mauritiusu.

Malediwy wysuwają roszczenia

O włączeniu się Malediwów w spór o maleńkie wyspy na Oceanie Indyjskim prezydent Muizzu poinformował swój parlament w czwartek. Zrobił to po wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który tego samego dnia po raz kolejny zmienił zdanie w kwestii przynależności Wysp Czagos.

Trump napisał bowiem na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że przeprowadził "produktywne rozmowy" z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem i zrozumiał, że oddając strategicznie ważne wyspy Mauritiusowi, Londyn zawarł najlepszą możliwą umowę.

Tymczasem dwa tygodnie wcześniej prezydent USA określił to jako "akt wielkiej głupoty", który zostanie skwapliwie wykorzystany przez Chiny i Rosję.

Tuż po czwartkowym wystąpieniu prezydenta w parlamencie ministerstwo obrony Malediwów poinformowało, że przejęło kontrolę nad wodami terytorialnymi w północnej części Wysp Czagos. Władze w Male odrzuciły tym samym orzeczenie Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza z 2023 roku, regulujące granice morskie między Malediwami a Mauritiusem, co było elementem przygotowującym przekazanie Czagos Mauritiusowi.

W piątek dziennik "Maldives Independent" poinformował, że Muizzu zapewnił, iż jego rząd wysłał już dwa listy do premiera Wielkiej Brytanii, w których przekonywał, że roszczenia Malediwów są silniejsze i bardziej usprawiedliwione niż Mauritiusu.

Spór o Wyspy Czagos

Wyspy Czagos leżą około 500 km na południe od Malediwów, a od Mauritiusu dzieli je ponad 2,2 tysiąca km. Malediwy przekonują, że ich rybacy zaopatrywali się w wodę na tych wyspach od ponad 2 tysięcy lat, ale formalnie to Mauritius administrował nimi od XVIII wieku aż do 1965 roku, gdy Wielka Brytania, nikogo nie pytając o zdanie, przyłączyła je do swojego Brytyjskiego Terytorium Oceanu Indyjskiego.

W ubiegłym roku Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ uznał, że Wyspy Czagos powinny przypaść Mauritiusowi, a przejęcie ich przez Wielką Brytanie było nielegalne.

W maju 2025 roku Londyn i Port Louis podpisały umowę o przekazaniu archipelagu Mauritiusowi w zamian za umożliwienie USA i Wielkiej Brytanii dalszego zarządzania przez 99 lat strategicznie ważną bazą wojskową na wyspie Diego Garcia. Umowa wciąż nie weszła w życie, ponieważ musi ją jeszcze ratyfikować brytyjski parlament.

Malediwy nie zgadzają się z decyzją Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, który w ramach rekompensaty przyznał im około 92,6 tys. kilometrów kwadratowych spornego obszaru morskiego, ale odebrał 45,3 tys. kilometrów kwadratowych, które wcześniej należały do ich wyłącznej strefy ekonomicznej.

Opracował Adrian Wróbel

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Getty Images

MauritiusMalediwyWielka Brytania
