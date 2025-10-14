Prezydenta ostawiono w stan oskarżenia, wojsko przejęło władzę

Głosowanie nad postawieniem prezydenta Andry'ego Rajoeliny w stan oskarżenia Źródło: Reuters

We wtorek izba niższa parlamentu Madagaskaru przegłosowała wniosek o postawienie w stan oskarżenia prezydenta Andry'ego Rajoeliny. Wniosek został przegłosowany 130 głosami za i jednym wstrzymującym się.

Radość protestujących w trakcie przemówienia wojska w stolicy Madagaskaru, Antananarywie Źródło: PAP/EPA/HENITSOA RAFALIA

Decyzja zapadła kilka godzin po tym, jak prezydent próbował rozwiązać Zgromadzenie Narodowe dekretem. Rajoelina odmawia ustąpienia ze stanowiska, choć na Madagaskarze od tygodni trwają protesty młodych ludzi z generacji Z, którzy domagają się jego rezygnacji.

Prezydent, w reakcji na głosowanie parlamentu, ocenił, że posiedzenie zgromadzenia "było niezgodne z konstytucją, a zatem wszelkie jego decyzje są nieważne".

Wojsko przejęło kontrolę nad krajem

Kilka minut po głosowaniu nad postawieniem prezydenta w stan oskarżenia w państwowym radiu wypowiedział się pułkownik Michael Randrianirina. - Przejęliśmy władzę - oświadczył i dodał, że wojsko rozwiązuje wszystkie instytucje z wyjątkiem izby niższej parlamentu, która przegłosowała wniosek o postawienie Rajoeliny w stan oskarżenia.

Wojskowy przemawiali do protestujących w stolicy Madagaskaru, Antananarywie Źródło: PAP/EPA/HENITSOA RAFALIA

Pułkownik Michael Randrianirina stanął na czele zbuntowanych żołnierzy, którzy dołączyli do antyrządowych demonstrantów z generacji Z.

Wojsko przejęło władze na Madagaskarze Źródło: PAP/EPA/HENITSOA RAFALIA

Prezydent uciekł z kraju

W poniedziałek Radio France Internationale (RFI) poinformowało, że ukrywający się prezydent Madagaskaru opuścił kraj na pokładzie samolotu francuskiej armii i poleciał do Dubaju. Według RFI, do ewakuacji doszło po zawarciu porozumienia z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Radio zwróciło uwagę, że francuskie władze utrzymują, iż nie ingerują w kryzys, który trwa od 25 września.

Andry Rajoelina Źródło: LUDOVIC MARIN/EPA/PAP

Rajoelina zwrócił się później do narodu z orędziem transmitowanym na żywo w mediach społecznościowych, w którym poinformował, że znajduje się w "bezpiecznym miejscu" i że "doszło do próby zamordowania" go. Nie podał jednak szczegółów i nie ujawnił, gdzie przebywa. Rajoelina po raz ostatni był widziany publicznie 8 października.

Masowe protesty generacji Z na Madagaskarze

Masowa mobilizacja, na czele której stoją osoby z pokolenia Z, zaczęła się 25 września. Młodzi ludzie wyszli na ulice, protestując przeciw ciągłym przerwom w dostawie wody i prądu. Z czasem ruch przerodził się w bunt przeciwko urzędującemu prezydentowi i jego otoczeniu, które ma formę klanu.

Protest na ulicach stolicy Madagaskaru, Antananarywy Źródło: PAP/EPA/RAZAFINDRAKOTO MAMY

Według wyliczeń ONZ, od początku protestów zginęły 22 osoby, a ponad sto zostało rannych. Prezydent zakwestionował ten bilans i podał, że w starciach ze służbami zginęło 12 "złodziei i wandali".

Antyrządowe protesty na Madagaskarze Źródło: PAP/EPA/RAZAFINDRAKOTO MAMY

Madagaskar, w przeszłości francuska kolonia, uzyskał niepodległość w 1960 roku. Choć wyspa jest zasobna w surowce naturalne, należy do najbiedniejszych krajów świata. Według Banku Światowego, w 2022 roku prawie 75 procent populacji żyło poniżej progu ubóstwa. Poważnym problemem kraju jest korupcja. W rankingu organizacji Transparency International Madagaskar jest 140. w zestawieniu 180 krajów.

