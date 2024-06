Macron grzmi. "Pakt z diabłem"

Szef francuskiej prawicowej partii Republikanie Eric Ciotti został w środę wykluczony z partii, bo poparł sojusz ze skrajnie prawicowym Zjednoczeniem Narodowym. Wcześniej w tym dniu prezydent Emmanuel Macron wezwał do połączenia sił umiarkowanych z różnych stron sceny politycznej w obliczu ofensywy radykalnej lewicy i skrajnej prawicy. Ruch Ciottiego nazwał paktem z diabłem.

O wykluczeniu Erica Ciottiego biuro polityczne partii zadecydowało jednogłośnie. Dwoje polityków: Annie Genevard i Francois-Xavier Bellamy zostało upoważnionych do kierowania tym ugrupowaniem. Xavier-Bellamy otwierał listę wyborczą Republikanów w niedawnych wyborach do Parlamentu Europejskiego .

Złamanie tradycji

Republikanie to partia kontynuująca tradycje gaullistowskie. Z tego ruchu, występującego pod różnymi nazwami (Zgromadzenie na rzecz Republiki, Unia na rzecz Ruchu Ludowego) wywodzili się prezydenci Jacques Chirac i Nicolas Sarkozy. W ostatnich latach partia ta jednak bardzo straciła na znaczeniu; wielu jej członków przeszło albo do centrowego Odrodzenia prezydenta Emmanuela Macrona, albo do skrajnej prawicy.