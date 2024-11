Zdrowy chłopczyk o imieniu Petar urodził się przez cesarskie cięcie w klinice położniczej w Skopje - podała agencja ENEX w środę, dodając, że 61-letnia matka noworodka urodziła pierwsze dziecko po 37 latach małżeństwa, 10 zapłodnieniach metodą in vitro i 10 poronieniach i jest obecnie najstarszą kobietą, która została matką w Macedonii Północnej. Dyrektorka kliniki w Skopje, Irena Aleksioska Papasiev, podczas konferencji prasowej stwierdziła, że ​​w nowoczesnej medycynie nie ma granic.

61-latka została matką

- Podczas ciąży miała wysokie ciśnienie krwi i cukrzycę, jednak ciąża przebiegała bez zakłóceń - powiedziała Papasiev o pacjentce swojej kliniki. Dodała, że chłopczyk urodził się dzięki zamrożonej w przeszłości komórce jajowej. - Matka i dziecko cieszą się dobrym zdrowiem. Dziś wrócili do domu z 65-letnim ojcem, szczęśliwi, że ich największe marzenie się spełniło - zaznaczyła Papasiev.

"Historyczne" narodziny w Ugandzie

We wpisie wskazano też, że 70-letnia wówczas Namukwaya stała się najstarszą kobietą w Afryce, która urodziła dziecko, narodziny bliźniąt nazwano zaś "historycznym wydarzeniem" i wskazano, że wyznaczają one "20 lat przywództwa (WHI&FC w zakresie - red.) in vitro". Portal BBC podał, że Namukwaya urodziła wcześniej, w 2020 roku, córeczkę.