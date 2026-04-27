Świat Ludzie Orbana szukają "bezpiecznej przystani"? Transfery majątków i wyjazdy z kraju Oprac. Aleksandra Sapeta |

Viktor Orban w tle spotkania Magyara z prezydentem Źródło: YouTube / @Magyar Péter Hivatalos

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prywatne odrzutowce, załadowane ponoć bogactwami beneficjentów 16 lat rządów Orbana, systematycznie startują z Wiednia. Inni spieszą się z inwestowaniem swoich aktywów za granicą - napisał brytyjski dziennik.

Wysoko postawieni politycy z bliskiego otoczenia Orbana rozglądają się za możliwościami uzyskania wiz amerykańskich, mając nadzieję na znalezienie pracy w instytucjach powiązanych z ruchem MAGA - dodał "Guardian".

Dziennik podkreślił, powołując się na źródła w partii Fidesz, że po przegranych przez Orbana wyborach z 12 kwietnia trzech członków z jego bliskiego kręgu zaczęło przenosić swoje aktywa do Arabii Saudyjskiej, Omanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Singapuru i Australii.

Transfer majątków i opuszczanie kraju

Przyszły premier Peter Magyar oskarżył w sobotę "powiązanych z Orbanem oligarchów" o transferowanie majątków za granicę, wymieniając ZEA, USA i Urugwaj. Polityk zaznaczył, że węgierski urząd skarbowy NAV wstrzymał kilka transferów Antala Rogana - polityka związanego z Orbanem, który przez pewien czas znajdował się na liście sankcyjnej USA w związku z zarzutami korupcyjnymi.

Magyar wezwał krajowe instytucje do zatrzymania osób, które "wyrządziły Węgrom szkody liczone w miliardach forintów", a inwestorów do powstrzymania się od nabywania aktywów "powiązanych z mafią". Dodał, że kilka powiązanych z rządem Orbana rodzin już opuściło Węgry, a kilka kolejnych przygotowuje się do tego, wypisując ze szkół swoje dzieci.

Jedną z takich rodzin - według informacji Magyara - są krewni Loerinca Meszarosa, jednego z najbogatszych Węgrów i najbliższych przyjaciół Orbana.

Węgierskie niezależne media - portale VSquare i 444 - podały, że osoby z otoczenia Orbana przenoszą swoje majątki w obawie przed potencjalnym przejęciem, zamrożeniem lub nacjonalizacją przez rząd Magyara. 444 podał, że proceder rozpoczął się już w marcu, czyli jeszcze przed wyborami.

"Plan B" w kręgach Orbana

Magyar ostrzegał też, że w ostatnich tygodniach niszczono wiele dokumentów, mogących obciążać środowisko ustępującego premiera. "Otrzymujemy coraz więcej doniesień o niszczeniu dokumentów na dużą skalę przez różne ministerstwa, instytucje i firmy bliskie Fideszowi" - pisał Magyar na portalach społecznościowych wcześniej w kwietniu.

"Guardian", powołując się na źródło w Fideszu, poinformował, że Orban uda się do USA w czasie mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn. Mecz otwarcia zostanie rozegrany 11 czerwca. "Dokładne miejsce podróży Orbana nie jest znane, choć jego najstarsza córka i zięć przeprowadzili się do Nowego Jorku zeszłego lata" - dodał dziennik.

Inne wysoko postawione osoby związane z Fideszem ubiegają się o wizy pracownicze do USA, licząc na wykorzystanie swojej wiedzy w instytucjach powiązanych z Partią Republikańską - poinformowały źródła w amerykańskiej administracji i w Fideszu.

Węgierski dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi zaznaczył, że USA od dawna były postrzegane jako plan B dla osób z kręgu Orbana. "Dopóki administracja Donalda Trumpa jest u władzy, Stany Zjednoczone mogą stać się bezpieczną przystanią dla najwyższych szczebli reżimu Orbana" - ocenił Panyi, cytowany przez brytyjski dziennik.

Wyborcza porażka Orbana

Opozycyjna wobec Orbana partia Tisza zdobyła w wyborach parlamentarnych na Węgrzech 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Wynik ten daje ugrupowaniu Petera Magyara większość konstytucyjną. Fidesz zdobył 52 mandaty. Frekwencja w tych wyborach wyniosła 78,99 proc.

Ustępujący ze stanowiska Orban sprawował urząd szefa rządu najdłużej w historii Węgier - 16 lat. Po wyborczej porażce podjął decyzję o rezygnacji z uzyskanego mandatu do parlamentu. Zapowiedział, że skupi się na reorganizacji swojego obozu politycznego.

Nowy węgierski rząd, na którego czele ma stanąć Magyar, powinien ukonstytuować się w trakcie pierwszego posiedzenia parlamentu nowej kadencji. Zostanie ono zwołane przez prezydenta Tamasa Sulyoka, który ma na to czas do 12 maja.

OGLĄDAJ: TVN24