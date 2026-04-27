Świat

Ludzie Orbana szukają "bezpiecznej przystani"? Transfery majątków i wyjazdy z kraju

Viktor Orban
Viktor Orban w tle spotkania Magyara z prezydentem
Źródło: YouTube / @Magyar Péter Hivatalos
Osoby z bliskiego kręgu ustępującego premiera Węgier Viktora Orbana wywożą zgromadzone przez 16 lat jego rządów majątki poza granice kraju - ujawnia brytyjski dziennik "The Guardian". Podobne oskarżenia formułuje wobec węgierskich oligarchów Peter Magyar. Wiadomo też, jak może wyglądać plan B otoczenia Orbana po zmianie rządu, aby uniknąć zapowiadanych przez Tiszę rozliczeń.

Prywatne odrzutowce, załadowane ponoć bogactwami beneficjentów 16 lat rządów Orbana, systematycznie startują z Wiednia. Inni spieszą się z inwestowaniem swoich aktywów za granicą - napisał brytyjski dziennik.

Wysoko postawieni politycy z bliskiego otoczenia Orbana rozglądają się za możliwościami uzyskania wiz amerykańskich, mając nadzieję na znalezienie pracy w instytucjach powiązanych z ruchem MAGA - dodał "Guardian".

Dziennik podkreślił, powołując się na źródła w partii Fidesz, że po przegranych przez Orbana wyborach z 12 kwietnia trzech członków z jego bliskiego kręgu zaczęło przenosić swoje aktywa do Arabii Saudyjskiej, Omanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Singapuru i Australii.

Transfer majątków i opuszczanie kraju

Przyszły premier Peter Magyar oskarżył w sobotę "powiązanych z Orbanem oligarchów" o transferowanie majątków za granicę, wymieniając ZEA, USA i Urugwaj. Polityk zaznaczył, że węgierski urząd skarbowy NAV wstrzymał kilka transferów Antala Rogana - polityka związanego z Orbanem, który przez pewien czas znajdował się na liście sankcyjnej USA w związku z zarzutami korupcyjnymi.

Magyar wezwał krajowe instytucje do zatrzymania osób, które "wyrządziły Węgrom szkody liczone w miliardach forintów", a inwestorów do powstrzymania się od nabywania aktywów "powiązanych z mafią". Dodał, że kilka powiązanych z rządem Orbana rodzin już opuściło Węgry, a kilka kolejnych przygotowuje się do tego, wypisując ze szkół swoje dzieci.

Jedną z takich rodzin - według informacji Magyara - są krewni Loerinca Meszarosa, jednego z najbogatszych Węgrów i najbliższych przyjaciół Orbana.

Węgierskie niezależne media - portale VSquare i 444 - podały, że osoby z otoczenia Orbana przenoszą swoje majątki w obawie przed potencjalnym przejęciem, zamrożeniem lub nacjonalizacją przez rząd Magyara. 444 podał, że proceder rozpoczął się już w marcu, czyli jeszcze przed wyborami.

Ultimatum Magyara. Dał im 40 dni

"Plan B" w kręgach Orbana

Magyar ostrzegał też, że w ostatnich tygodniach niszczono wiele dokumentów, mogących obciążać środowisko ustępującego premiera. "Otrzymujemy coraz więcej doniesień o niszczeniu dokumentów na dużą skalę przez różne ministerstwa, instytucje i firmy bliskie Fideszowi" - pisał Magyar na portalach społecznościowych wcześniej w kwietniu.

"Guardian", powołując się na źródło w Fideszu, poinformował, że Orban uda się do USA w czasie mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn. Mecz otwarcia zostanie rozegrany 11 czerwca. "Dokładne miejsce podróży Orbana nie jest znane, choć jego najstarsza córka i zięć przeprowadzili się do Nowego Jorku zeszłego lata" - dodał dziennik.

Inne wysoko postawione osoby związane z Fideszem ubiegają się o wizy pracownicze do USA, licząc na wykorzystanie swojej wiedzy w instytucjach powiązanych z Partią Republikańską - poinformowały źródła w amerykańskiej administracji i w Fideszu.

Węgierski dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi zaznaczył, że USA od dawna były postrzegane jako plan B dla osób z kręgu Orbana. "Dopóki administracja Donalda Trumpa jest u władzy, Stany Zjednoczone mogą stać się bezpieczną przystanią dla najwyższych szczebli reżimu Orbana" - ocenił Panyi, cytowany przez brytyjski dziennik.

Wyborcza porażka Orbana

Opozycyjna wobec Orbana partia Tisza zdobyła w wyborach parlamentarnych na Węgrzech 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Wynik ten daje ugrupowaniu Petera Magyara większość konstytucyjną. Fidesz zdobył 52 mandaty. Frekwencja w tych wyborach wyniosła 78,99 proc.

Ustępujący ze stanowiska Orban sprawował urząd szefa rządu najdłużej w historii Węgier - 16 lat. Po wyborczej porażce podjął decyzję o rezygnacji z uzyskanego mandatu do parlamentu. Zapowiedział, że skupi się na reorganizacji swojego obozu politycznego.

Nowy węgierski rząd, na którego czele ma stanąć Magyar, powinien ukonstytuować się w trakcie pierwszego posiedzenia parlamentu nowej kadencji. Zostanie ono zwołane przez prezydenta Tamasa Sulyoka, który ma na to czas do 12 maja.

pc

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Bernadett Szabo / Reuters / Forum

Viktor Orban, Węgry, Peter Magyar
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Zniszczony dom po przejściu tornada w Teksasie
Dwie osoby nie żyją. Wiele rodzin zostało bez dachu nad głową
METEO
imageTitle
Smutne pożegnanie jednej z legend NHL
Najnowsze
Słupno w powiecie wołomińskim
Pożar hali z tekstyliami pod Wołominem
WARSZAWA
imageTitle
Nowe wieści od Igi Świątek. "To był naprawdę ciężki dzień"
EUROSPORT
Zełenski, skradziony obraz i "doniesienia" BBC
FAŁSZZełenski, skradziony obraz i "relacja" BBC. Co wisi w jego gabinecie?
Gabriela Sieczkowska
Kobieta została zatrzymana
Wydmuchała ponad dwa promile. W takim stanie "opiekowała się" małym dzieckiem
WARSZAWA
imageTitle
Lewandowski podsumował akcję Łatwoganga
EUROSPORT
J.D. Vance
Vance ewakuowany przed Trumpem. Ekspert wskazał możliwy powód
Polska
Uszkodzony samochód po zderzeniu z pociągiem w Mikołowie
Pociągi zderzyły się z osobówkami. 27-latek w rękach policji
Katowice
imageTitle
"Od razu mówiliśmy, że nic dobrego nie wyniknie z umowy z takim sponsorem"
EUROSPORT
Zbiórka Łatwoganga
Będą "rozliczać się z zaufania". Ruszyła specjalna strona
Polska
AdobeStock_673784321
Potwierdzono, co przyspiesza demencję. Wystarczy jeden najlżejszy epizod
Zdrowie
Logo Zondacrypto nadal na centrum olimpijskim
Rosyjski ślad w Zondacrypto. Media: tambowcy to grupa przestępcza
BIZNES
Zbiórka Łatwoganga
Ta akcja "obaliła kilka mitów"
Polska
Przyniósł na komendę pocisk
Policjanci nie dowierzali własnym oczom. Mężczyzna przyniósł na komendę pocisk
Białystok
Zmiany w kursowaniu metra linii M2 podczas majówki
Metro w majówkę pojedzie na skróconej trasie. Zamkną dwie stacje
WARSZAWA
imageTitle
Świetna druga połowa. San Antonio Spurs o krok od awansu
EUROSPORT
Piorun, drzewo
Burze przetoczyły się przez kraj. Nie żyje kilkanaście osób
METEO
Zatrzymano dziewięć osób
Rozbita grupa handlarzy ludźmi. Ich ofiarami byli Kolumbijczycy
Poznań
imageTitle
Nagle pobiegła w stronę ławki. "To było trochę żenujące"
EUROSPORT
Plaża, gorąco, leżaki
Cena wyjazdu rosła po kliknięciu. Setki tysięcy kary dla serwisu turystycznego
BIZNES
Zderzenie na S2
Zderzenie na trasie S2 i siedem kilometrów korka
WARSZAWA
Jarosław Kaczyński
Kaczyński komentuje ruch Nawrockiego. "Ryzykowne"
Polska
malijski żołnierz
Popierał zbliżenie z Rosją. Zginął minister obrony
Świat
Zbiórka Łatwoganga
Co się działo u Łatwoganga? Niezapomniane momenty streamu
Polska
Łukasz Litewka
"To był po prostu dobry człowiek". Czarzasty wspomina Litewkę
Polska
Spotkanie Kim Dzong Una z rosyjską delegacją w Pjongjangu
Rosjanie przyjechali do Kim Dzong Una. W tle pięcioletnia umowa
Świat
Policyjna taśma (zdj. ilustracyjne)
Spacerował brzegiem jeziora. Znalazł ludzkie zwłoki
Szczecin
imageTitle
Rybakina rozpętała kłótnię. "Kradzież"
EUROSPORT
Policja (zdj. ilustracyjne)
Zamordowany mężczyzna, całe ciało poranione. Żona zatrzymana
Kujawsko-Pomorskie

