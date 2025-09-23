Łotwa ma sposób na wzmocnienie wschodniej flanki. "Naturalna bariera"

Sekretarz generalny NATO zapowiedział wzmocnienie Sojuszu na wschodniej flance Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Bałtycka Linia Obrony" to wspólny projekt Litwy, Łotwy i Estonii, którego celem jest wzmocnienie flanki wschodniej, w tym ochrona przed wtargnięciem wojsk ze strony Rosji i Białorusi. Linia bałtycka ma być w przyszłości połączona z polską "Tarczą Wschód".

W ramach programu Siły Zbrojne Łotwy chcą rekultywacji miejsc wydobycia torfu na wschodniej granicy kraju. Bagna tworzą teren nieprzejezdny dla wrogich wojsk, a jednocześnie wspierają ograniczanie zmian klimatu.

Podobnego zdania są również polscy naukowcy, którzy wskazują, że mokradła mogłyby być również ważnym elementem ochrony naszych granic.

Naturalna bariera graniczna

"Torfowiska i mokradła są naturalną barierą graniczną, a ich odbudowa może znacząco przyczynić się do wzmocnienia zdolności obronnych na wschodzie" - poinformowało łotewskie dowództwo. "Przywrócenie ekosystemów torfowiskowych bezpośrednio przyczyniłoby się do budowy Bałtyckiej Linii Obrony na granicy wschodniej" – podkreślono w komunikacie.

Łotewskie gminy planują wykorzystać fundusze UE na rekultywację historycznych miejsc wydobycia torfu. W przeszłości torfowiska na Łotwie były już wykorzystywane w działaniach militarnych. W trakcie II wojny światowej służyły także jako schronienie dla partyzantów walczących z Armią Czerwoną. Z torfowiskami związane są też legendy o czołgach i innym sprzęcie wojskowym armii najeźdźcy, które zatonęły bez śladu podczas próby przekroczenia trudnego terenu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD