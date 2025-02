Lotniskowiec USA zderzył się ze statkiem. Armia pokazuje zdjęcia

Amerykańska armia opublikowała zdjęcia przedstawiające skalę uszkodzeń atomowego lotniskowca USS Harry S. Truman po zderzeniu ze statkiem handlowym. Do kolizji doszło w połowie lutego na Morzu Śródziemnym. "Nasza misja się nie zmieniła" - podkreśla dowódca grupy uderzeniowej lotniskowca.

Jak wskazano, uszkodzone zostały m.in. "zewnętrzne ściany dwóch pomieszczeń magazynowych i pomieszczenia konserwacyjnego, pomieszczenie do obsługi lin, rufa oraz platforma nad jednym z pomieszczeń magazynowych". Podkreślono jednak, że uszkodzenia nie wpłynęły na zdolność bojową okrętu, a od środy, gdy doszło do wypadku, lotniskowiec brał udział w operacjach lotniczych.

Lotniskowiec zderzył się ze statkiem

Lotniskowiec przypomina "miasto na wodzie"

Reuters podkreśla, że kolizje z udziałem okrętów amerykańskiej marynarki wojennej są bardzo rzadkie. W 2017 roku dwie takie jednostki uczestniczyły w zderzeniach w regionie Azji-Pacyfiku. Wypadki, w których zginęło 17 marynarzy, wzbudziły wówczas wątpliwości co do jakości przeszkolenia i doprowadziły do usunięcia ze stanowisk kilku oficerów.