Lotnisko Heathrow wznowiło część lotów

Na lotnisku Heathrow wznowiono w piątek późnym popołudniem część lotów po pożarze podstacji elektrycznej. W sobotę port lotniczy ma wrócić do normalnej działalności.

Samolot linii British Airways, który leciał z Perth w Australii i został przekierowany na lotnisko w Paryżu, wylądował na Heathrow w piątek tuż po godzinie 18 (19 w Polsce). Był to pierwszy rejs, który dotarł na londyńskie lotnisko po pożarze w podstacji elektrycznej , który tego samego dnia spowodował odwołanie i przekierowanie wielu połączeń.

W piątek rano służby prasowe Heathrow ogłosiły, że lotnisko zostanie zamknięte do północy z piątku na sobotę.

Zapalił się transformator

Brytyjski ekspert do spraw lotnictwa Julian Bray zwrócił uwagę, że podstacja w Hayes to jedyne źródło zasilania portu lotniczego. - Heathrow naprawdę musi się temu bliżej przyjrzeć , ponieważ brak alternatywnego źródła zasilania i fakt, że jeden pożar może zniszczyć całe lotnisko, jest niezwykle alarmujący - ocenił.

Pokrzyżowane plany 200 tysięcy podróżnych

Szacuje się, że awaria pokrzyżowała plany ponad 200 tysięcy podróżnych . Według Anity Mendiratty, ekspertki ds. lotnictwa cytowanej przez brytyjski "Guardian", uniemożliwiło transport około 4 tysięcy ton różnych ładunków. - To ekstremalna sytuacja, która ma wpływ na cały ekosystem lotniczy - powiedziała. Jej zdaniem "uporanie się ze wszystkim zajmie do czterech dni".

"Słaby punkt" infrastruktury lotniska

Brytyjska minister transportu Heidi Alexander zaznaczyła, że nie ma dowodów na to, iż pożar w Hayes był skutkiem celowego działania.

Julian Bray, zapytany czy pożar w podstacji mógł być aktem sabotażu, ocenił, że jest zbyt wcześnie, by to oceniać, zauważając jednocześnie, że podstacja nie jest w żaden sposób chroniona. - Nie znajduje się ona za żadnym wojskowym ogrodzeniem. To po prostu nieosłonięta infrastruktura - podkreślił.