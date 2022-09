Liz Truss nową przewodniczącą Partii Konserwatywnej. Kim jest przyszła premier Wielkiej Brytanii?

Liz Truss została wybrana nową przewodniczącą Partii Konserwatywnej. Oznacza to, że po złożeniu dymisji przez Borisa Johnsona 47-letnia polityk zostanie trzecią w historii kobietą na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii. Jaka jest jej polityczna przeszłość i jakich działań należy spodziewać się po przyszłej szefowej rządu?

Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Liz Truss została ogłoszona nową przewodniczącą Partii Konserwatywnej. W walce o stanowisko lidera torysów pokonała byłego ministra finansów Rishiego Sunaka.

Truss otrzyma misję stworzenia nowego rządu we wtorek, po tym jak dotychczasowy premier Boris Johnson złoży swoją dymisję na ręce królowej Elżbiety II.

Liz Truss - kim jest?

Liz Truss ma 47 lat. W 1998 roku ukończyła studia łączące w sobie nauki polityczne, filozofię i ekonomię na Uniwersytecie Oksfordzkim. Pracowała w kilku firmach na ekonomicznych stanowiskach, a w 2006 roku rozpoczęła karierę samorządową, będąc radną jednej z gmin Wielkiego Londynu.

W Izbie Gmin zasiada od 2010 roku. Ma duże doświadczenie rządowe, bo karierę ministerialną zaczęła jeszcze za czasów Davida Camerona. W jego gabinecie kierowała resortem środowiska, żywności i spraw wiejskich, później u Theresy May była ministrem sprawiedliwości, a potem wiceminister finansów, a w 2019 roku Boris Johnson powierzył jej stanowisko minister handlu międzynarodowego.

Nie był to oczywisty wybór, bo Truss przed referendum z 2016 roku opowiedziała się za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, a jej zadaniem jako minister handlu międzynarodowego było negocjowanie pobrexitowych umów handlowych. Truss jednak później, już po referendum, zmieniła front i dostrzegając potencjalne korzyści z brexitu, zaczęła z przekonaniem działać na rzecz tego, by okazał się on sukcesem.

Od momentu objęcia resortu handlu międzynarodowego kariera Truss nabrała rozpędu - dzięki umowom handlowym z Australią i Japonią zyskała reputację osoby, która potrafi skutecznie załatwiać sprawy. Dzięki temu podczas przeprowadzonej we wrześniu zeszłego roku rekonstrukcji rządu Johnson powierzył jej stanowisko minister spraw zagranicznych, a kilka miesięcy później dodatkowo też głównej negocjatorki w rozmowach z UE w sprawie implementacji umów o brexicie. Jest w historii drugą kobietą na czele brytyjskiej dyplomacji i pierwszą z ramienia Partii Konserwatywnej.

Nowa "Żelazna Dama"

Jako minister spraw zagranicznych po rosyjskiej inwazji na Ukrainę przyjęła twarde stanowisko wobec Kremla i odegrała ważną rolę we wprowadzaniu sankcji na Rosję. W efekcie jest jedną z najlepiej ocenianych obecnie osób w rządzie Johnsona, ale jej sukcesem jest też uwolnienie przez Iran dwojga przetrzymywanych w tym kraju od kilku lat obywateli brytyjskich irańskiego pochodzenia. W oczach zwolenników brexitu zyskała i uwiarygodniła się twardym stanowiskiem w rozmowach z UE w sprawie protokołu północnoirlandzkiego.

Brexit nie jest zresztą pierwszą znaczącą zmianą poglądów, jakiej dokonała. Pochodząca z rodziny o lewicowych poglądach Truss w czasie studiów na Uniwersytecie Oksfordzkim należała do Liberalnych Demokratów, choć już w wieku 21 lat porzuciła ich na rzecz Partii Konserwatywnej. Niezmiennie natomiast wskazuje, że jej inspiracją jest pierwsza kobieta, która była liderką konserwatystów i premierem Wielkiej Brytanii, Margaret Thatcher. Do tego stopnia, że kilka razy wyraźnie nawiązywała stylizacją do "Żelaznej Damy" - pod koniec zeszłego roku jadąc czołgiem i niemal odtwarzając jej słynne zdjęcie z czasów wojny o Falklandy czy podczas pierwszej debaty kandydatów na lidera konserwatystów.

Wprawdzie już kilka miesięcy temu, gdy po raz pierwszy pojawiła się kwestia odwołania lub wymuszenia rezygnacji Johnsona, spekulowano, że Truss ma ambicje, by go zastąpić, do końca pozostała wobec niego lojalna.

Swoją kandydaturę na przewodniczącą Partii Konserwatywnej ogłosiła 10 lipca. Dziennikowi "The Daily Telegraph", na którego łamach ogłosiła start, powiedziała, że chce "walczyć w wyborach jako konserwatystka i rządzić jako konserwatystka" i w dniu objęcia urzędu zacznie od obniżenia podatków. Jest bliższa prawego skrzydła partii, przez co spekuluje się, że jej rządy będą kontynuacją polityki Johnsona.

Truss jest zamężna i ma dwie córki.

