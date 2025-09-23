Sąsiad polski zmienia prawo, by bronić się przed dronami

Rosyjskie drony wleciały do Polski. Uszkodzony został dom w miejscowości Wyryki Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: W nocy z 9 na 10 września, doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony.

Litewski parlament uchwalił zmiany w prawie, które mają pozwolić na szybsze reagowanie na drony w litewskiej przestrzeni powietrznej.

Dotychczas litewska armia mogła interweniować militarnie tylko w dwóch przypadkach.

Minister obrony Litwy Dovile Szakaliene tłumaczyła, że powstały "nowe podstawy (prawne) do użycia siły wojskowej". Jednocześnie środki militarne będą stosowane "tylko wtedy, gdy będzie to absolutnie konieczne do celów militarnych" i "przy zachowaniu wszelkich możliwych środków ostrożności, aby uniknąć poważnych konsekwencji dla osób lub mienia" - przekazało ministerstwo obrony.

Litwa chce bronić się przed dronami

Dotychczas litewska armia mogła interweniować militarnie przeciwko dronom tylko w dwóch przypadkach - gdy obiekt był uznawany za broń albo gdy wlatywał w strefy zakazane, zagrażając obiektom o znaczeniu państwowym. Nowe przepisy pozwalają teraz również na zestrzeliwanie dronów naruszających przepisy w strefach o ograniczonym dostępie.

"Celem jest stworzenie dodatkowych przesłanek umożliwiających możliwie wczesną i bezpieczną reakcję na rosnącą liczbę naruszeń przestrzeni powietrznej przez bezzałogowe statki powietrzne z wrogich krajów" — podano w komunikacie litewskiego parlamentu na temat zmian w prawie, który przytoczyła agencja dpa.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

Podczas rosyjskiego ataku lotniczego na Ukrainę, przeprowadzonego w nocy z 9 na 10 września, doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony.

Polskie siły powietrzne wraz z sojusznikami z NATO po raz pierwszy zestrzeliły część tych obiektów. Od 2022 r., czyli początku rosyjskiej pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę, także na Litwie wielokrotnie dochodziło do wtargnięć dronów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD