Ministrowie pozostaną w rządzie, odejdzie szef kolei, transportującej białoruskie nawozy

Ministrowie spraw zagranicznych i transportu, Gabrielius Landsbergis i Marius Skuodis, pozostaną w litewskim rządzie. Premier Ingrida Szimonyte nie przyjęła ich dymisji. Landsbergis i Skuodis złożyli podania o rezygnację w związku ze sprawą, dotyczącą tranzytu przez Litwę białoruskich nawozów sztucznych do portu w Kłajpedzie. Firma, która je produkuje, została objęta sankcjami USA.

Premier Ingrida Szimonyte oświadczyła we wtorek późnym wieczorem, że litewski rząd będzie kontynuował pracę w tym samym składzie. - Uwzględniając pogarszającą się sytuację geopolityczną, wyzwania, jakie niesie ze sobą pandemia COVID-19 oraz kryzys migracyjny, nieodpowiedzialnym byłoby ryzykować niepewnością, która wynikałaby z próby utworzenia nowej większości (parlamentarnej) lub zmiany składu rządu w znacznym stopniu - powiedziała na konferencji prasowej Szimonyte.

Kolejne sankcje USA

2 grudnia amerykański resort skarbu ogłosił, że w koordynacji z UE, Kanadą i Wielką Brytanią nałożono kolejną serię sankcji na Białoruś. "Te sankcje potwierdzają zobowiązanie władz USA, by nakładać koszty na reżim Łukaszenki za umożliwianie korupcji, łamanie praw człowieka, nieludzkie wykorzystywanie narażonych ludzi i organizowanie nieregularnej migracji oraz ataki przeciwko swobodom demokratycznym i międzynarodowym normom" - napisano w komunikacie resortu.

Sankcje dotknęły między innymi powiązane z reżimem koncerny potasowe Białoruską Spółkę Potasową, Sławkalij, Agrorozkwit, firmy z białoruskiego sektora obronnego Biełtecheksport, AGAT, Kidma Tech i Gardserwis, a także białoruskie linie lotnicze TransAVIAexport, wraz z należącymi do nich samolotami.

Po wejściu w życie sankcji USA wobec firmy Biełaruśkalij tranzyt białoruskich nawozów sztucznych przez Litwę do portu w Kłajpedzie nie został przerwany.

Wpłacona zaliczka

We wtorek wieczorem zarząd Litewskich Kolei poinformował, że gdy "sytuacja zostanie opanowana", ze stanowiska ustąpi prezes Bartuszka. Rocznie litewskimi kolejami grupa transportowa LTG Cargo przewoziła ponad 10 mln ton towarów Biełaruśkalij za około 60 mln euro.

Kryzys migracyjny

Polska, Litwa, Łotwa i Estonia zarzucają Białorusi zorganizowanie przerzutu imigrantów na ich terytorium w ramach tak zwanej wojny hybrydowej. We wspólnym oświadczeniu w sierpniu premierzy Polski i krajów bałtyckich ocenili, że kryzys na granicach z Białorusią został zaplanowany i systematycznie zorganizowany przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Wezwali też władze białoruskie do zaprzestania działań prowadzących do eskalacji napięć. NATO i Unia Europejska podzielają opinię swoich wschodnich członków.