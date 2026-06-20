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Świat

"To zła wiadomość dla regionu". Litewski ekspert o odebraniu orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu

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Prezydent Litwy Gitanas Nauseda
Nauseda: Litwa i Polska konsekwentnie udzielają wsparcia Ukrainie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS
Dla Litwy ważne jest, aby więź między Warszawą a Kijowem była jak najsilniejsza - mówił prezydent tego kraju Gitanas Nauseda. Według litewskiego politologa decyzja prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie Orderu Orła Białego Wołodymyra Zełenskiego stawia Wilno przed dyplomatycznym dylematem.

- To jest zła wiadomość dla Litwy, dla Trójkąta Lubelskiego, dla współpracy polsko-litewsko-ukraińskiej – powiedział Andrzej Pukszto, politolog Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, komentując decyzję Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Naukowiec przytoczył słowa prezydenta Gitanasa Nausedy, które padły w tym tygodniu podczas jego orędzia w litewskim parlamencie. Nauseda wyraził zadowolenie, że w tym roku z okazji rocznicy powstania styczniowego w Wilnie odbyło się spotkanie Trójkąta Lubelskiego, w którym uczestniczyli zarówno prezydent Polski, jak i prezydent Ukrainy.

Litewski ekspert o skutkach decyzji Nawrockiego

- Dla Litwy, podobnie jak dla całego regionu, ważne jest, aby więź między Warszawą a Kijowem była jak najsilniejsza. Dlatego jesteśmy zainteresowani powstrzymaniem nawet najmniejszych oznak osłabienia tej więzi - powiedział prezydent Litwy, występując w Sejmie.

- Prezydent Nauseda staje teraz przed dylematem w stosunkach z Nawrockim i Zełenskim - ocenił Pukszto.

Politolog przypomniał, że Litwa, która należy do grupy państw największych sojuszników Ukrainy, "korzystała dotąd z roli Warszawy jako kluczowego partnera i pośrednika w kontaktach z Kijowem".

- Sądzę, że teraz, w zakresie pomocy Ukrainie, Litwa będzie współpracowała z Niemcami - powiedział Pukszto.

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda
Prezydent Litwy Gitanas Nauseda
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

Prezydent zdecydował w sprawie orderu Zełenskiego

Prezydent Karol Nawrocki w piątek wieczorem poinformował, że wobec zgody prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z jednostek wojskowych nazwy "Bohaterów UPA" podjął decyzję o odebraniu mu Orderu Orła Białego.

W nagraniu zamieszczonym na X prezydent Nawrocki podkreślił, że decyzja o odebraniu orderu Zełenskiemu "nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu" i "nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa". Dodał, że "nic się nie zmieniło” w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją.

Na decyzję polskiego prezydenta zareagował szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha, który oświadczył, że pozbawienie Zełenskiego Orderu to "strategiczny błąd Nawrockiego, na którym zyska jedynie Rosja". Minister zapowiedział, że w odpowiedzi sam zwróci Warszawie swój Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej wręczony mu w październiku 2022 roku. W sobotę polskich orderów zasługi zrzekli się szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

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Źródło: PAP
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Tagi:
LitwaUkrainaWołodymyr ZełenskiKarol Nawrocki
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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