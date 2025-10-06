Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Liczne zatrucia metanolem w Brazylii, dwa śmiertelne. "Znajdźcie bezpieczne miejsce"

Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Jarosław Jóźwiak o nocnym zakazie sprzedaży alkoholu
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Kilkaset podejrzeń zatrucia metanolem w Brazylii. Wśród ofiar jest też znany w tym kraju raper, który trafił do szpitala. Dwie osoby nie żyją.

Informację ogłosiło w niedzielę w komunikacie brazylijskie ministerstwo zdrowia. W ostatnich dniach zgłoszono łącznie 225 przypadków zatrucia po spożyciu napojów alkoholowych w ponad 50 miastach leżących w kilkunastu różnych stanach Brazylii. Oficjalnie potwierdzono 16 przypadków, w tym dwa śmiertelne, a pozostałe są analizowane.

Najwięcej - 192 przypadki podejrzewanego zatrucia metanolem - odnotowano w Sao Paulo, najludniejszym i najbogatszym stanie kraju.

Informacja o zatruciach wywołała niepokój wśród gości barów w okolicy centralnej alei Avenida Paulista w mieście Sao Paulo. W piątek pito tam głównie piwo i wino, natomiast nikt nie zamawiał drinków, takich jak narodowy koktajl caipirinha, którego głównym składnikiem jest run z trzciny cukrowej - podała agencja AP.

Raper trafił do szpitala

Miejscowe media podały w ubiegłym tygodniu, że część zatrutych pacjentów trafiła na oddziały intensywnej terapii z poważnymi objawami, między innymi ślepotą. Prasa opisywała przypadek kobiety, która straciła wzrok po wypiciu trzech drinków z wódką w jednym z barów Sao Paulo.

Wśród hospitalizowanych jest 34-letni raper Hungria, który trafił do szpitala w Brasilii prawdopodobnie po spożyciu skażonego alkoholu. W piątek muzyk przekazał w sieci społecznościowej, że czuje się lepiej, i poradził fanom: "Jeśli chce wam się pić, znajdźcie bezpieczne miejsce".

Minister zdrowia Alexandre Padilha oświadczył, że administracja federalna pracuje nad odpowiedzią na falę zatruć. Rząd ogłosił zakup dodatkowych ampułek z etanolem i innych środków używanych w leczeniu zatruć metanolem.

OGLĄDAJ: Mylą go z ADHD lub autyzmem. "Mózg podziurawiony jest jak sito"
0310_repo_fas_3

Mylą go z ADHD lub autyzmem. "Mózg podziurawiony jest jak sito"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
AlkoholBrazylia
Czytaj także:
W specjalnych boksach ukryto 277 kilogramów narkotyków
Na paletach wino, a w skrytkach narkotyki. Prokuratura oskarża przemytników
Poznań
Spod gruzów zawalonej szkoły w Sidoarjo wydobyto dotychczas 54 ciała
Kolejne ciała w ruinach szkoły. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 54
Świat
Flotylla w Gazie
Kolejni aktywiści z zatrzymanej flotylli wrócą do swoich krajów
Świat
imageTitle
"Szalony scenariusz". Mbappe oklaskiwał brata
EUROSPORT
Zderzenie autobusów w Słupsku
Zderzenie autobusów. Są ranni
Trójmiasto
Donald Trump
Tak Trump zamierza świętować swoje urodziny
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Możliwe masowe zwolnienia. Trump wskazuje winnych
BIZNES
imageTitle
Oto pierwsza rywalka Świątek w Wuhanie
EUROSPORT
Kabaret Hrabi
Co dalej? Kabaret Hrabi podjął decyzję po śmierci Joanny Kołaczkowskiej
Kultura i styl
Straż graniczna zlikwidowała nielegalny biznes Ukraińców
Organizowali transport obcokrajowców przez granicę. Nielegalny biznes zlikwidowany
Olsztyn
W piwnicach planowane są lokale gastronomiczne
Hrabia warzył w nim piwo, potem straszył przez pół wieku. Do browaru ma wrócić życie
Filip Czekała
Szymon Hołownia, Nowy Jork
Hołownia na Paradzie Pułaskiego: jesteście Polską
Polska
Niedźwiedź czarny
Rzadki atak niedźwiedzia. Turysta nie przeżył
METEO
lotnisko bagaz podroz samolot walizaka wakacje shutterstock_2060787821
Samolot opóźniony, bagaże nie doleciały. "Pięć dni walczę o odzyskanie swoich rzeczy"
WARSZAWA
pieniadze pln kalkulator podatki shutterstock_1449753521_S
Ważny tydzień dla kredytobiorców
BIZNES
imageTitle
Majchrzak pokonany. Czołowy tenisista świata okazał się zbyt mocny
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
"Wszyscy równi wobec prawa". Będzie zawiadomienie na Ziobrę
Polska
imageTitle
Była gwiazda reprezentacji Meksyku aresztowana. Poważne zarzuty
EUROSPORT
pc
Kobosko "rozczarowany" decyzją Hołowni
Polska
Pożar w Toruniu
Wyskakiwali z okien. Podejrzany o podpalenie w areszcie
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Zobacz, jak grali kadrowicze tuż przed zgrupowaniem. O kogo musi martwić się Urban?
EUROSPORT
krym 2
Seria ataków w Rosji i na Krymie. Dron koło Moskwy
Świat
Policja w Lizbonie
Walizka z niemal milionem euro przejęta w Lizbonie
Świat
Piosenkarz usłyszał zarzuty
Znany piosenkarz prowadził pod wpływem alkoholu. Ruch prokuratury
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Hiszpanie ostro o Lewandowskim. "Moment, by ustąpić miejsca innym"
EUROSPORT
Gavin Newsom
"Opinia publiczna nie może milczeć". Gubernator Kalifornii chce pozwać Trumpa
Świat
Skutki stresu pracowników odbijają się na działaniu całej firmy
Szykują kontrole. Niektóre firmy mogą nie przetrwać
BIZNES
alpy wlochy narty Madonna di Campiglio shutterstock_2573765673
Popularny kurort narciarski wprowadza dzienny limit
BIZNES
Dziesiątki zabitych w atakach Izraela
Dowódcy mają być gotowi. "Nie ma zawieszenia broni"
Świat
Silny wiatr
Trwa sztorm na Bałtyku. Mocno wieje na wybrzeżu
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica