Liczne zatrucia metanolem w Brazylii, dwa śmiertelne. "Znajdźcie bezpieczne miejsce"

Informację ogłosiło w niedzielę w komunikacie brazylijskie ministerstwo zdrowia. W ostatnich dniach zgłoszono łącznie 225 przypadków zatrucia po spożyciu napojów alkoholowych w ponad 50 miastach leżących w kilkunastu różnych stanach Brazylii. Oficjalnie potwierdzono 16 przypadków, w tym dwa śmiertelne, a pozostałe są analizowane.

Najwięcej - 192 przypadki podejrzewanego zatrucia metanolem - odnotowano w Sao Paulo, najludniejszym i najbogatszym stanie kraju.

Informacja o zatruciach wywołała niepokój wśród gości barów w okolicy centralnej alei Avenida Paulista w mieście Sao Paulo. W piątek pito tam głównie piwo i wino, natomiast nikt nie zamawiał drinków, takich jak narodowy koktajl caipirinha, którego głównym składnikiem jest run z trzciny cukrowej - podała agencja AP.

Raper trafił do szpitala

Miejscowe media podały w ubiegłym tygodniu, że część zatrutych pacjentów trafiła na oddziały intensywnej terapii z poważnymi objawami, między innymi ślepotą. Prasa opisywała przypadek kobiety, która straciła wzrok po wypiciu trzech drinków z wódką w jednym z barów Sao Paulo.

Wśród hospitalizowanych jest 34-letni raper Hungria, który trafił do szpitala w Brasilii prawdopodobnie po spożyciu skażonego alkoholu. W piątek muzyk przekazał w sieci społecznościowej, że czuje się lepiej, i poradził fanom: "Jeśli chce wam się pić, znajdźcie bezpieczne miejsce".

Minister zdrowia Alexandre Padilha oświadczył, że administracja federalna pracuje nad odpowiedzią na falę zatruć. Rząd ogłosił zakup dodatkowych ampułek z etanolem i innych środków używanych w leczeniu zatruć metanolem.

