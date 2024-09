Kolejne eksplozje w Libanie. Tym razem krótkofalówki

Trzy osoby zginęły, a setki są ranne w wyniku kolejnych eksplozji w Libanie w środę - podał Reuters, powołując się na źródła. Znów doszło do wybuchów urządzeń elektronicznych, tym razem są to krótkofalówki.

Trzy osoby zginęły w libańskim regionie Bekaa na wschodzie kraju w wyniku eksplozji, do których doszło w środę - podała państwowa agencja prasowa. Z relacji mediów wynika, że celem byli członkowie szyickiej organizacji terrorystycznej Hezbollah działającej na terenie Libanu .

Zdjęcia upublicznione w sieci pokazują wybuch krótkofalówki należącej do członka Hezbollahu w dzielnicy Dahiyeh w Bejrucie, stolicy Libanu - poinformował portal Times of Israel.

"Urządzenia elektroniczne, które wybuchły we wtorek i środę w Libanie, kupiono w tym samym czasie" - poinformował Reuters. Według źródeł agencji urządzenia zostały zakupione przez Hezbollah około pięciu miesięcy temu, mniej więcej w tym samym czasie, co seria pagerów, które eksplodowały we wtorek.