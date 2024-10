"Przyślijcie tu kogoś". Połączenie z hotelu, w którym zginął Liam Payne

"Kompletny bałagan" w pokoju Payne'a

Zapis rozmowy recepcjonisty z dyspozytorką

Pracownik hotelu: Dzień dobry, dzwoniłem przed chwilą, ale coś się rozłączyło. Dzwonię z hotelu CasaSur Palermo, (ulica) Kostaryka 6032. Dyspozytorka: Co się dzieje w tym hotelu? Pracownik hotelu: Mamy gościa, który jest pod wpływem narkotyków i alkoholu. I, cóż, on... kiedy jest przytomny, demoluje cały pokój. Proszę kogoś tu wysłać. Dyspozytorka: Jest pod wpływem alkoholu i narkotyków, tak? Pracownik hotelu: Tak jest. Dyspozytorka: Powiedział pan, że (adres to) Kostaryka, jaki numer? Pracownik hotelu: Kostaryka 6032. Dyspozytorka: To jest w stolicy (Buenos Aires), tak? Między Arevalo i Chalmer. Pracownik hotelu: Tak. Dyspozytorka: Jak się nazywa ten hotel?