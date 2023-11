Tajemnica sprzed pół wieku ujawniona. Wiemy już, kto jest na słynnej okładce czwartego albumu Led Zeppelin

Okładkę bez nazwy zespołu i bez tytułu płyty, za to z obrazem pochylonego pod ciężarem wiązki gałęzi na plecach brodatego starca znają miliony fanów rocka na całym świecie. Ale nikt do dziś nie wiedział, kim jest tajemniczy mężczyzna, którego wizerunek trafił na okładkę czwartego albumu Led Zeppelin. Tego, na którym znajduje się utwór "Stairway to Heaven".