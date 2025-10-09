Jej dzieci nie używają smartfonów. Księżna Kate wyjaśnia dlaczego

Księżna Kate podczas obchodów Dnia Świętego Patryka w Londynie (17.03.2025) Źródło: PAP/EPA/NEIL HALL

Kluczowe fakty: Księżna prowadzi kampanię, która ma dotrzeć do najmłodszych.

Pisze o tym, jak smartfony osłabiają więzi międzyludzkie.

W czwartek na stronie internetowej Royal Foundation Centre for Early Childhood, fundacji założonej przez żonę księcia Williama w 2021 roku, ukazał się esej, w którym księżna Walii ostrzega przed ciemnymi stronami technologii. Jego współautorem jest profesor Robert Waldinger z Harvard Medical School. "Chociaż urządzenia cyfrowe mają pozwalać nam na utrzymywanie kontaktów, często powodują coś zupełnie przeciwnego" - wskazuje Kate, dodając że smartfony i inne urządzenia stały się "źródłem ciągłego rozpraszania uwagi", przez co osłabiają więzi rodzinne.

Księżna o wpływie smartfonów na rodziny

"Jesteśmy obecni fizycznie, ale nie mentalnie; niezdolni do pełnego zaangażowania się w relacje z ludźmi, którzy są tuż obok nas" - czytamy w eseju "Siła więzi międzyludzkich w rozproszonym świecie", który jest częścią kampanii księżnej Walii na rzecz edukacji na wczesnym etapie dzieciństwa. "Wychowujemy pokolenie, które może być 'połączone' w większym stopniu niż jakiekolwiek inne w historii, a jednocześnie bardziej odizolowane, samotne i mniej przygotowane do nawiązywania ciepłych, znaczących relacji, które - jak pokazują badania - są podstawą zdrowego życia" - podkreśla brytyjska księżna.

Kate przytacza wyniki badań nad rozwojem osób dorosłych przeprowadzonych na Harvardzie, które wykazały, że najlepszym wskaźnikiem szczęśliwego i zdrowego życia jest jakość relacji danej osoby z innymi ludźmi. "Spójrz w oczy osobom, na których ci zależy, i bądź w pełni obecny - ponieważ to właśnie tak rodzi się miłość" - radzi. W podsumowaniu czytamy, że "niemowlęta i dzieci wychowywane w troskliwym i pełnym miłości środowisku łatwiej rozwijają umiejętności społeczne i emocjonalne, które pozwolą im wyrosnąć na dorosłych zdolnych do budowania pełnych miłości związków, rodzin i społeczności". To najwspanialsza spuścizna dla naszych dzieci" - podkreśliła księżna.

Księżna Kate i książę William mają trójkę dzieci: 12-letniego księcia George'a, 10-letnią księżniczkę Charlotte i siedmioletniego księcia Louisa. W niedawnym wywiadzie w programie Apple TV+ brytyjski następca tronu przyznał, że żadna z jego pociech nie ma smartfona.