Jej dzieci nie używają smartfonów. Księżna Kate wyjaśnia dlaczego

Świat

Księżna Kate
Księżna Kate podczas obchodów Dnia Świętego Patryka w Londynie (17.03.2025)
Źródło: PAP/EPA/NEIL HALL
Księżna Kate ostrzega przed negatywnym wpływem współczesnych technologii na życie całych rodzin. Jak wskazuje, nadmierne używanie smartfonów powoduje "epidemię izolacji". Jej mąż, książę William, przyznał ostatnio, że ich dzieci nie używają smartfonów.
  • Księżna prowadzi kampanię, która ma dotrzeć do najmłodszych.
  • Pisze o tym, jak smartfony osłabiają więzi międzyludzkie.
  Więcej o najnowszych technologiach oraz o tym, jak wpływają na nasze życie, czytaj w portalu tvn24.pl

W czwartek na stronie internetowej Royal Foundation Centre for Early Childhood, fundacji założonej przez żonę księcia Williama w 2021 roku, ukazał się esej, w którym księżna Walii ostrzega przed ciemnymi stronami technologii. Jego współautorem jest profesor Robert Waldinger z Harvard Medical School. "Chociaż urządzenia cyfrowe mają pozwalać nam na utrzymywanie kontaktów, często powodują coś zupełnie przeciwnego" - wskazuje Kate, dodając że smartfony i inne urządzenia stały się "źródłem ciągłego rozpraszania uwagi", przez co osłabiają więzi rodzinne.

Księżna o wpływie smartfonów na rodziny

"Jesteśmy obecni fizycznie, ale nie mentalnie; niezdolni do pełnego zaangażowania się w relacje z ludźmi, którzy są tuż obok nas" - czytamy w eseju "Siła więzi międzyludzkich w rozproszonym świecie", który jest częścią kampanii księżnej Walii na rzecz edukacji na wczesnym etapie dzieciństwa. "Wychowujemy pokolenie, które może być 'połączone' w większym stopniu niż jakiekolwiek inne w historii, a jednocześnie bardziej odizolowane, samotne i mniej przygotowane do nawiązywania ciepłych, znaczących relacji, które - jak pokazują badania - są podstawą zdrowego życia" - podkreśla brytyjska księżna.

Księżna Kate z dziećmi
Księżna Kate z dziećmi
Źródło: PAP/Newscom

Kate przytacza wyniki badań nad rozwojem osób dorosłych przeprowadzonych na Harvardzie, które wykazały, że najlepszym wskaźnikiem szczęśliwego i zdrowego życia jest jakość relacji danej osoby z innymi ludźmi. "Spójrz w oczy osobom, na których ci zależy, i bądź w pełni obecny - ponieważ to właśnie tak rodzi się miłość" - radzi. W podsumowaniu czytamy, że "niemowlęta i dzieci wychowywane w troskliwym i pełnym miłości środowisku łatwiej rozwijają umiejętności społeczne i emocjonalne, które pozwolą im wyrosnąć na dorosłych zdolnych do budowania pełnych miłości związków, rodzin i społeczności". To najwspanialsza spuścizna dla naszych dzieci" - podkreśliła księżna.

Księżna Kate i książę William mają trójkę dzieci: 12-letniego księcia George'a, 10-letnią księżniczkę Charlotte i siedmioletniego księcia Louisa. W niedawnym wywiadzie w programie Apple TV+ brytyjski następca tronu przyznał, że żadna z jego pociech nie ma smartfona.

Autorka/Autor: wac//am

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/PA Wire

Księżna KateBrytyjska rodzina królewskaWielka Brytania
