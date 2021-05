Książę ciężko przeszedł zakażenie, dostał pierwszą dawkę. "Dziękuję za wszystko, co zrobiliście"

38-letni książę William, drugi w kolejce do brytyjskiego tronu, otrzymał pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19. W zeszłym tygodniu w Wielkiej Brytanii zaczęto szczepić osoby w grupie wiekowej 30 plus. Wnuk królowej Elżbiety podziękował wszystkim zaangażowanym w akcję szczepień.

"We wtorek otrzymałem pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Do wszystkich zaangażowanych w akcję szczepień: dziękuję za wszystko, co zrobiliście i co dalej robicie" – czytamy w mediach społecznościowych księcia.

Koronawirus w rodzinie królewskiej

"William został mocno zaatakowany przez wirusa, naprawdę zwalił go z nóg. W pewnym momencie [książę – przyp. red.] miał problem z oddychaniem, więc oczywiście wszyscy byli dość spanikowani. Po wizycie u lekarza i pozytywnym wyniku testu - co było oczywiście dużym szokiem, biorąc pod uwagę kondycję i zdrowie księcia - William był zdeterminowany, by pracować normalnie. Był zdeterminowany, by wypełnić swoje zobowiązania" – donosił "The Sun" powołując się na źródło pałacowe.