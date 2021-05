Applebaum o Białorusi: widzimy eskalację pewnego trendu

Alaksandr Łukaszenka czuje, że jest nienawidzony przez swoich ludzi. Kiedy autokraci zaczynają używać przemocy, to znaczy, że wiedzą, że mogą przegrać - mówiła w "Faktach po Faktach" Anne Applebaum, publicystka "The Atlantic", autorka książki "Zmierzch demokracji" i laureatka Nagrody Pulitzera.

W niedzielę samolot linii Ryanair lecący z Aten do Wilna został zmuszony do lądowania w stolicy Białorusi Mińsku wskutek nieprawdziwej informacji o ładunku wybuchowym na pokładzie. Na lotnisku w Mińsku białoruskie władze zatrzymały opozycyjnego aktywistę, dziennikarza i blogera Ramana Pratasiewicza, który był na pokładzie. Władze Białorusi potwierdziły, że poderwały myśliwiec MiG-29 do pasażerskiej maszyny. Działania Białorusi potępiło wiele państw, w tym Polska, zarzucając jej władzom złamanie prawa międzynarodowego, piractwo, "terroryzm państwowy" i "porwanie samolotu".