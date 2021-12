Czechy wyślą 150 żołnierzy do Polski

Czeskie władze zgodziły się wysłać do Polski 150 żołnierzy, by pomóc w opanowaniu kryzysu migracyjnego - donosi w środę agencja Reutera. Wcześniej kończący urzędowanie premier Andrej Babisz skierował wniosek do obu izb czeskiego parlamentu o zgodę na wysłanie wojsk do Polski, w rejon granicy z Białorusią.