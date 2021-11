Boris Johnson: solidaryzujemy się z przyjaciółmi z Polski

Na poniedziałkowej konferencji prasowej premier Wielkiej Brytanii pytany był o sytuację na granicy z polsko-białoruskiej. - Solidaryzujemy się z naszymi przyjaciółmi w Polsce, jak można się spodziewać, i zachęcamy wszystkich do pracy na rzecz pokoju i stabilności w całej Europie - mówił. Johnson zaznaczył, że jego kraj stoi "ramię w ramię z naszymi przyjaciółmi w całym regionie". - Estonia, Polska - jesteśmy tam - dodał

Przedstawiciel szefa brytyjskiego rządu skrytykował białoruski reżim Alaksandra Łukaszenki za kryzys migracyjny na granicy z Polską. - To, co widzimy, to kolejna z serii odrażających prób reżimu Łukaszenki, których celem jest wywołanie kryzysu migracyjnego, osłabienie Polski i innych państw regionu - mówił.