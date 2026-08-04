Tysiące ludzi ruszyły do Ceuty. Dlaczego właśnie teraz?

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Była jeszcze noc, gdy z brzegu do wody weszli pierwsi śmiałkowie. Płynęli w stronę świateł miasta. To zaledwie kilka kilometrów. Inni próbowali sforsować granicę lądową, ale większość wybrała morze. Nagrania z pierwszych godzin kryzysu pokazywały chaos na plażach: przemoczone ubrania, wyczerpane twarze, gesty triumfu. Służby sprawiały wrażenie bezradnych.