Polska Adam Pieczyński wspomina Andrzeja Morozowskiego. "Kto mi teraz powie 'jak jest'?". Oprac. Kamila Grenczyn |

Kolenda-Zaleska: ta stacja byłaby inna, gdyby nie Andrzej Morozowski Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Andrzej umarł.

Andrzej czuł, rozumiał, znał naszą politykę, jak nikt inny. I nigdy nie przestała go pasjonować, nawet wtedy, gdy coraz częściej musiał zadawać pytania, które wynikały z jego wiedzy i obnażały głupotę rozmówców.

Ale nie stracił do końca tej niesamowitej dziennikarskiej, a może przede wszystkim ludzkiej cechy - ciekawości. Ta ciekawość na pewno stała też za decyzją szaloną, gdy 25 lat temu z okładem postanowił - uwaga! - PIERWSZY wejść do drużyny TVN24.

Wtedy, w tych ostatnich tygodniach 2000 roku, Morozo (tak Go zawsze nazywaliśmy) pojawił się na zupełnie pustych korytarzach TVN24, gdzie miotaliśmy się we dwóch - Maciek Sojka (prezes) i ja (szef programowy) – żeby stworzyć coś zupełnie w naszej rzeczywistości nowego: telewizyjną stację informacyjną.

Andrzej był wtedy gwiazdą radia ZET. Mógł tam bezpiecznie i dostatnio żyć. Ale postanowił ruszyć w świat telewizyjnej przygody ekstremalnej, bo go kusiło nowe, nieznane. Bo był niepoprawnym OPTYMISTĄ. Ale w swoich życiowych i zawodowych decyzjach kierował się przyzwoitością, a jego decyzja o zmianie pracy to była też decyzja SOLIDARNA, bo z radia (z przyczyn, o których nie czas teraz mówić) odchodziła prawie cała redakcja newsowa. Wielu z tych wspaniałych dziennikarzy trafiło do TVN24 właśnie dzięki Andrzejowi.

Był błyskotliwy, uczciwy i po prostu DOBRY.

I umiał w najtrudniejszych nawet momentach zawodowego życia szczerze się śmiać. Jego głośny śmiech na korytarzu 2. piętra siedziby TVN24 to jedno z moich najmocniejszych wspomnień tej stacji.

Andrzej Morozowski Andrzej Morozowski Źródło zdjęcia: TVN Andrzej Morozowski Źródło zdjęcia: TVN Andrzej Morozowski Źródło zdjęcia: TVN Diana Rudnik i Andrzej Morozowski Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański Andrzej Morozowski Źródło zdjęcia: TVN Andrzej Morozowski i Tomasz Sekielski odbierają tytuł Dziennikarza Roku 2006 Źródło zdjęcia: PAP/Radosław Pietruszka Andrzej Morozowski Źródło zdjęcia: TVN Andrzej Morozowski Źródło zdjęcia: TVN Andrzej Morozowski Źródło zdjęcia: TVN Andrzej Morozowski Źródło zdjęcia: TVN Andrzej Morozowski Źródło zdjęcia: TVN Andrzej Morozowski Źródło zdjęcia: TVN Andrzej Morozowski Źródło zdjęcia: FOTON/PAP Andrzej Morozowski Źródło zdjęcia: TVN Andrzej Morozowski Źródło zdjęcia: TVN

I to wszystko, to przyzwoite życie, wydawało się zawodowo nagrodzone na koniec. Jego "Tak jest" - autorski program dający szansę na długie, 20-minutowe rozmowy o polityce i zupełnie też innych sprawach - miał sukces oglądalnościowy, był MĄDRĄ, INTELIGENCKĄ odpowiedzią na marność tego świata.

I potem, nagle, ten człowiek bez nałogów - poza nałogiem śledzenia sejmowego bagna - został dotknięty straszną chorobą. Bolesną, niszczącą, bezwzględną. Mimo tego, a może właśnie przez to, postanowił poprowadzić swój program. I poprowadził.

Morozo, "wielkieś mi uczynił pustki w domu moim". Kto mi teraz powie "jak jest"? Jest wielu, którzy próbują. Ale lata miną, nim zapełnią choć trochę to puste miejsce po Tobie.