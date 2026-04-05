Duży pożar w centrum handlowym blisko polskiej granicy

Pożar w Królewcu Źródło: Alexander Melekhov / Zuma Press / Forum

Niedzielny pożar objął trzy piętra centrum handlowego Giant w stolicy należącego do Rosji obwodu królewieckiego - wynika z cytowanych przez agencję Interfax komunikatów.

Trzy osoby wymagały oględzin lekarzy, a jedna została skierowana do szpitala. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.

Ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych powiadomiło, że ogień objął powierzchnię 1,5 tysiąca metrów kwadratowych. Według doniesień służb ratowniczych pożar rozprzestrzenił się z elewacji budynku także na zaparkowane przed nim samochody.

Nagranie zamieścił w serwisie X Biełsat:

A shopping mall is on fire in Kaliningrad.



The regional Ministry of Emergency Situations reported that the fire spread to an area of ​​500 square meters. The fire engulfed the facade on all three floors, and the flames spread to cars parked in front of the mall.



— Belsat in English (@Belsat_Eng) April 5, 2026

