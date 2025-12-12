Król Karol III podzielił się "dobrą nowiną"

Wspólna modlitwa brytyjskiej pary królewskiej i papieża Leona XIV Źródło: Reuters

W lutym ubiegłego roku u 77-letniego króla Karola III zdiagnozowano nieokreśloną postać raka. W piątek w programie telewizyjnym, wyemitowanym w ramach ogólnokrajowej kampanii na rzecz świadomości raka, monarcha przekazał najnowsze informacje o swoim stanie zdrowia.

- Mogę podzielić się z państwem dobrą nowiną, że dzięki wczesnej diagnozie, skutecznej interwencji i przestrzeganiu zaleceń lekarskich, mój harmonogram leczenia raka może zostać ograniczony w nadchodzącym roku - oświadczył Karol III. - Ten kamień milowy jest zarówno moim osobistym błogosławieństwem, jak i świadectwem niezwykłego postępu, jaki dokonał się w leczeniu raka w ostatnich latach - dodał.

Apel monarchy o wykonywanie badań

W wygłoszonym orędziu król Karol III zaapelował o wykonywanie badań przesiewowych w kierunku chorób nowotworowych. - Wiem, że wczesne wykrycie jest kluczem do przeprowadzenia procesu leczenia, który daje zespołom medycznym bezcenny czas, a ich pacjentom cenny dar nadziei - stwierdził monarcha.

Karol III zauważył, że "co najmniej 9 milionów ludzi w Wielkiej Brytanii nie wykonuje badań profilaktycznych w kierunku raka. (...) To oznacza, że traci się co najmniej 9 milionów szans na wczesną diagnozę".

W przemówieniu Karol III podziękował lekarzom, pielęgniarkom, naukowcom i pracownikom organizacji charytatywnych. - Najciemniejsze chwile choroby można rozjaśnić największym współczuciem. Ale współczucie musi iść w parze z działaniem - podkreślił.

Monarcha zachęcił, aby wśród postanowień na 2026 rok pojawiło się zobowiązanie do udziału w badaniach, które pomagają we wczesnym wykrywaniu chorób nowotworowych. - Twoje życie lub życie kogoś, kogo kochasz, może od tego zależeć - dodał.

Orędzie telewizyjne króla Karola III zostało wyemitowane w ramach kampanii profilaktycznej "Stand Up To Cancer" (pol. "Postaw się rakowi").

Król nie ujawnił szczegółów choroby

Rzecznik Pałacu Buckingham poinformował, że leczenie monarchy "przejdzie teraz w fazę zapobiegawczą", a lekarze będą stale monitorować jego stan zdrowia. W marcu tego roku Karol III trafił do szpitala z powodu skutków ubocznych leczenia. Jednak już w kwietniu wrócił do publicznego pełnienia obowiązków, uczestnicząc w licznych uroczystościach i wizytach.

Monarcha postanowił nie ujawniać, na jaki rodzaj nowotworu jest leczony. Do tej pory też niewiele mówił publicznie na temat swojej choroby.

Król Karol III nie jest jedynym członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej, u którego wykryto raka. Księżna Kate w marcu ubiegłego roku poinformowała, że wykryto u niej nowotwór, i przeszła cykl chemioterapii. W styczniu tego roku przekazała, że jest w remisji.

