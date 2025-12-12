Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Król Karol III podzielił się "dobrą nowiną"

Król Karol III
Wspólna modlitwa brytyjskiej pary królewskiej i papieża Leona XIV
Źródło: Reuters
Król Karol III przekazał, że leczenie jego choroby nowotworowej przebiega na tyle skutecznie, że w przyszłym roku terapia może zostać ograniczona. Monarcha w programie telewizyjnym zaapelował do widzów o to, aby jednym z ich postanowień noworocznych było wykonanie badań przesiewowych.

W lutym ubiegłego roku u 77-letniego króla Karola III zdiagnozowano nieokreśloną postać raka. W piątek w programie telewizyjnym, wyemitowanym w ramach ogólnokrajowej kampanii na rzecz świadomości raka, monarcha przekazał najnowsze informacje o swoim stanie zdrowia.

- Mogę podzielić się z państwem dobrą nowiną, że dzięki wczesnej diagnozie, skutecznej interwencji i przestrzeganiu zaleceń lekarskich, mój harmonogram leczenia raka może zostać ograniczony w nadchodzącym roku - oświadczył Karol III. - Ten kamień milowy jest zarówno moim osobistym błogosławieństwem, jak i świadectwem niezwykłego postępu, jaki dokonał się w leczeniu raka w ostatnich latach - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Król Karol III miał na lewym ramieniu czarną opaskę. Taką samą nosił książę William
Zmieniony program parady. Rodzina królewska z opaskami
Król Karol
Król Karol o "przerażającym doświadczeniu". Zwrócił się do chorych
Król Karol III
Król Karol trafił do szpitala. Piątkowe spotkania przełożone

Apel monarchy o wykonywanie badań

W wygłoszonym orędziu król Karol III zaapelował o wykonywanie badań przesiewowych w kierunku chorób nowotworowych. - Wiem, że wczesne wykrycie jest kluczem do przeprowadzenia procesu leczenia, który daje zespołom medycznym bezcenny czas, a ich pacjentom cenny dar nadziei - stwierdził monarcha.

Karol III zauważył, że "co najmniej 9 milionów ludzi w Wielkiej Brytanii nie wykonuje badań profilaktycznych w kierunku raka. (...) To oznacza, że traci się co najmniej 9 milionów szans na wczesną diagnozę".

W przemówieniu Karol III podziękował lekarzom, pielęgniarkom, naukowcom i pracownikom organizacji charytatywnych. - Najciemniejsze chwile choroby można rozjaśnić największym współczuciem. Ale współczucie musi iść w parze z działaniem - podkreślił.

Monarcha zachęcił, aby wśród postanowień na 2026 rok pojawiło się zobowiązanie do udziału w badaniach, które pomagają we wczesnym wykrywaniu chorób nowotworowych. - Twoje życie lub życie kogoś, kogo kochasz, może od tego zależeć - dodał.

Orędzie telewizyjne króla Karola III zostało wyemitowane w ramach kampanii profilaktycznej "Stand Up To Cancer" (pol. "Postaw się rakowi").

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kate
Księżna nie pojawi się na słynnych wyścigach. "Wciąż szuka właściwej równowagi"
Księżna Kate z dziećmi
Nietypowe portrety członków rodziny królewskiej. Narysowane przez nich samych
Księżna Kate w Southport (10.10.2024)
Księżna Kate uczciła Dzień Walki z Rakiem niezwykłym zdjęciem i osobistym przesłaniem

Król nie ujawnił szczegółów choroby

Rzecznik Pałacu Buckingham poinformował, że leczenie monarchy "przejdzie teraz w fazę zapobiegawczą", a lekarze będą stale monitorować jego stan zdrowia. W marcu tego roku Karol III trafił do szpitala z powodu skutków ubocznych leczenia. Jednak już w kwietniu wrócił do publicznego pełnienia obowiązków, uczestnicząc w licznych uroczystościach i wizytach.

Monarcha postanowił nie ujawniać, na jaki rodzaj nowotworu jest leczony. Do tej pory też niewiele mówił publicznie na temat swojej choroby.

Król Karol III nie jest jedynym członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej, u którego wykryto raka. Księżna Kate w marcu ubiegłego roku poinformowała, że wykryto u niej nowotwór, i przeszła cykl chemioterapii. W styczniu tego roku przekazała, że jest w remisji.

OGLĄDAJ: Król Karol
pc

Król Karol

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/ft

Źródło: Reuters, tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TOLGA AKMEN/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Król Karol IIIWielka BrytaniaNowotworyOnkologiaBrytyjska rodzina królewskaKsiężna Kate
Czytaj także:
imageTitle
Francuzki nie obronią tytułu. Oto finalistki mistrzostw świata
EUROSPORT
imageTitle
Stoch odetchnął w Klingenthalu. "Jest mały krok do przodu"
EUROSPORT
imageTitle
Rosjanie chcą wrócić do rywalizacji w kolejnej dyscyplinie
EUROSPORT
12 2000 bez kitu gosc-0003
Braun groził ministrowi "wieszaniem". Poseł Konfederacji: to zapowiedź rozliczeń
Polska
imageTitle
Polacy na podium Pucharu Świata. Amerykanin z rekordem toru
EUROSPORT
Mgła, noc, zamglenia, mgliście
Noc z niebezpieczną aurą. IMGW ostrzega
METEO
Służby ze stanu Waszyngton uratowały mężczyznę z dachu samochodu
Ratowali mieszkańców helikopterami ze strychów i dachów samochodów
METEO
imageTitle
Żyła optymistą przed konkursem. "Będzie ogień"
EUROSPORT
Szlachetna Paczka
Zgłosili się darczyńcy dla wszystkich rodzin
Polska
shutterstock_2117281391
90 milionów do wygrania w Eurojackpot
BIZNES
W hiszpańskiej Galicji fale dochodziły do siedmiu metrów
Groźna pogoda w Hiszpanii. Fale mogą mieć nawet siedem metrów
METEO
Fakty po Faktach
Czy należy przywrócić pobór? Generałowie są zgodni
Polska
imageTitle
Polacy w komplecie przeszli kwalifikacje. Żyła najlepszy
EUROSPORT
Szymon Hołownia
Polityczna przyszłość Hołowni. "Szkoda, żeby się marnował"
Polska
W warszawskim zoo na świat przyszło pięć kangurów rudych
Gdy wpełzają do torby, mają wielkość fasolki. W zoo na świat przyszło pięć kangurów
WARSZAWA
Nowy smogowóz straży miejskiej
Auto jak laboratorium. Elektryczny smogowóz wyruszył w teren
WARSZAWA
imageTitle
Kwalifikacje do sobotniego konkursu w Klingenthalu (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak (Skoda Fabia Rally2) na odcinku specjalnym Karowa podczas samochodowego Rajdu Barbórka w Warszawie (2021)
Rajdowcy wracają na Karową
WARSZAWA
Centrum Medyczne Esculap w Bielsku-Białej
Na porodówce nie było ginekologa, Anna nie żyje. Wojewoda wykreślił szpital z rejestru
Małgorzata Goślińska
Jarosław Kaczyński po zakończeniu prezydium komitetu politycznego PiS
Skończyło się prezydium PiS. Kaczyński "będzie chciał zakończyć tę dyskusję"
Polska
Kreml
Przełom w sprawie zamrożonych rosyjskich aktywów
BIZNES
Siedziba firmy Nvidia w Santa Clara
Chińscy giganci w kolejce. Zainteresowanie przewyższa moce producenta
BIZNES
Mroźna noc
W części kraju noc będzie mroźna
METEO
euro pln pieniadze banknoty shutterstock_2117789045
Jest decyzja w sprawie zmian w polskim KPO
BIZNES
Muzeum Literatury w Warszawie
Wątpliwy konkurs. Ministra nie zgadza się na dyrektorkę-radną
WARSZAWA
shutterstock_2260105509
Ogromna kara dla wielkiej sieci handlowej. Jest decyzja sądu
BIZNES
imageTitle
Jeanmonnot wygrała w Hochfilzen. Polki do poprawy
EUROSPORT
imageTitle
Skandynawowie zdominowali rywalizację sztafet w Davos
EUROSPORT
Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze
Sędziowie, którzy wydali nakaz aresztowania Putina, skazani w Moskwie. Wśród nich Polak
Wypelenie zawodowe
Czym jest wypalenie zawodowe? Jak sobie poradzić ze stresem w święta?
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica