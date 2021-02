"Nasze cele są szlachetne". Lewicowa opozycja wygrywa w Kosowie

Na drugim miejscu uplasowała się Demokratyczna Partia Kosowa (PDK), którą poparło 17,3 proc. wyborców, a na trzecim, z 13 proc. głosów - rządząca do tej pory konserwatywna Demokratyczna Liga Kosowa (LDK).

"Wiele reform w celu wyjścia z wielu kryzysów"

Wybory parlamentarne rozpisano w okresie, w którym Kosowo, jedno z najmłodszych i najbiedniejszych państw w Europie, zmaga się z pandemią COVID-19 i recesją, a rozmowy z Serbią utknęły w martwym punkcie. Od ich wyniku zależy, czy Kosowo będzie miało szansę na akcesję do Unii Europejskiej.

Niepodległość uznana przez ponad 110 krajów

Kosowo oficjalnie oddzieliło się od Serbii w 2008 roku, a jego niepodległość uznało ponad 110 krajów, w tym USA i większość państw Unii Europejskiej, lecz nie Serbia, Rosja i Chiny. USA i UE od lat zachęcają Kosowo i Serbię do normalizacji stosunków. Uregulowanie wzajemnych relacji jest jednym z warunków wejścia obu krajów do Unii Europejskiej, o co starają się zarówno Belgrad, jak i Prisztina.