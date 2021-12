Zwolnienia w Siłach Powietrznych USA. Powodem odmowa zaszczepienia się przeciw COVID-19

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych zwolniły 27 osób za odmowę zaszczepienia się przeciwko COVID-19 - poinformowała amerykańska agencja AP. To pierwszy taki wypadek w tej służbie, gdy ktoś jest zwalniany za przeciwstawianie się nakazowi zaszczepienia się - tłumaczyła rzeczniczka US Air Force Ann Stefanek.

Amerykańskie siły powietrzne dały swym pracownikom czas do 2 listopada, by zaszczepili się przeciw koronawirusowi, jednak tysiące odmówiło, bądź znalazło powód, by zostać zwolnionym z tego obowiązku - tłumaczyła Stefanek. Wszystkie zwolnione osoby to personel wojskowy niższego stopnia - dodała.