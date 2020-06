Do pokonana epidemii daleko, a w Szwecji kolejne zagrożenie dla osób z grup ryzyka

W Szwecji większość ofiar koronawirusa to osoby powyżej 70. roku życia. Połowa z nich została zakażona w domach opieki. Mimo że pensjonariuszom dokuczają upały, władze sanitarne apelują do personelu placówek o rezygnację z wiatraków i wentylatorów. - Przypuszczamy, że mogą przyczyniać się do rozprzestrzeniania się koronawirusa - powiedział główny epidemiolog kraju Anders Tegnell.