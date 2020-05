Kilkudziesięciu zakażonych podczas nabożeństwa. "Sytuacja jest dynamiczna"

U przeszło 40 osób biorących udział w nabożeństwie w kościele baptystów we Frankfurcie nad Menem potwierdzono obecność koronawirusa - podał dyrektor miejskiego departamentu zdrowia. Jak przekazano, do zakażenia miało dojść w pierwszej połowie maja.

- Większość z zakażonych nie ma poważnych objawów choroby. Z tego co wiemy, tylko jedna osoba została skierowana do szpitala - mówił agencji dpa szef departamentu zdrowia we Frankfurcie nad Menem Rene Gottschalk. Jak sprecyzował zastępca dyrektora Antoni Walczok, nabożeństwo, na którym miało dojść do serii zakażeń, miało miejsce 10 maja, w kościele baptystów. - Sytuacja jest dynamiczna - powiedział gazecie "Frankfurter Rundschau" i dodał, że kościół nie naruszył oficjalnych zasad związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.