Niemcy nie wykluczają stu tysięcy przypadków dziennie. "Ryzykujemy, że nasz system osiągnie punkt krytyczny"

Szef resortu zdrowia ostrzegł, że wkrótce dojdzie do przeciążenia krajowego systemu opieki zdrowotnej, jeśli liczba zakażeń będzie nadal rosła. - W tej chwili liczba zachorowań rośnie zbyt szybko, a warianty koronawirusa sprawiają, że sytuacja jest szczególnie niebezpieczna - powiedział. - Jeśli to się nie zmieni, ryzykujemy, że nasz system opieki zdrowotnej osiągnie swój punkt krytyczny w kwietniu - dodał.

- Przed nami bardzo trudne tygodnie. Musimy być przygotowani na to, że liczba przypadków gwałtownie wzrośnie - potwierdził ze swojej strony szef Instytutu im. Roberta Kocha, dodając, że "jeśli nie podejmiemy natychmiast środków zaradczych, sytuacja będzie katastrofalna". Osoby pracujące, ale także dzieci i młodzież są szczególnie dotknięte brytyjskim wariantem koronawirusa. Do zakażeń dochodzi głównie w domach, ale także w żłobkach, szkołach i miejscach pracy - wyliczał Wieler. Jego zdaniem liczba nowych infekcji może drastycznie się zwiększyć. - To może być 100 tysięcy (zakażeń) dziennie - powiedział.

Ogólnokrajowa oferta testowania

Minister zdrowia zapowiedział, że nowe rozporządzenie w sprawie wjazdu do Niemiec wejdzie w życie dopiero we wtorek rano. Podróżujący samolotami będą od tego dnia zobowiązani do wykazania się negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa przed powrotem do Niemiec. Pierwotnie rozporządzenie miało obowiązywać od niedzieli, ale "niektóre linie lotnicze poprosiły nas, abyśmy dali im więcej czasu na zorganizowanie ofert testowania na lotniskach" - powiedział Spahn. Wniosek ten został spełniony z uwagi na wysokie koszty ponoszone przez linie lotnicze.