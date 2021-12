Piąta fala epidemii COVID-19 w Izraelu. Premier wzywa do szczepienia dzieci

Premier Izraela Naftali Benet powiedział na niedzielnej konferencji prasowej, że w kraju rozpoczęła się piąta fala epidemii i zarekomendował pracę z domu oraz namawiał do szczepienia dzieci. - Omikron nadciąga. Za trzy, cztery tygodnie nie będzie żadnych wątpliwości co do tego - stwierdził premier.