Premier Czech: prawdopodobnie cały kraj zostanie poddany kwarantannie

Cały kraj prawdopodobnie zostanie poddany kwarantannie - ogłosił czeski premier Andrej Babisz w wywiadzie telewizyjnym. - Jestem przekonany, że rząd podejmie dziś taki krok - dodał. Wszystko po to, aby zwalczyć rozszerzającą się epidemię koronawirusa. W kraju choruje 189 osób.

- Jestem przekonany, że rząd podejmie dziś taki krok. Będę to rekomendował - powiedział premier Anrej Babisz w telewizji Prima, który poinformował tam o możliwości wprowadzenia kwarantanny dla całego kraju. Szef rządu dodał, że to ważne, aby Czesi przemieszczali się jedynie z pracy do domu.