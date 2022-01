Ponad 300 tysięcy zakażeń we Francji. Hiszpania szczepi czwartą dawką

We Francji wykryto kolejnych ponad 305 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Hiszpania zatwierdziła czwartą dawkę szczepionki - dostaną ją osoby o niskiej odporności. W Niemczech dawkę przypominającą szczepionki otrzymają nastolatki w wieku 12-17 lat. Z kolei w USA tamtejszy Sąd Najwyższy zawiesił obowiązek szczepień pracowników dużych firm.

Agencja Zdrowia Publicznego (SPF) poinformowała o 305 322 nowych zakażeniach koronawirusem wykrytych w ciągu ostatniej doby we Francji i prawie 4 tysiącach pacjentach z COVID-19 przebywających na oddziałach intensywnej terapii. Liczba hospitalizacji wzrosła o 265, do 24 154. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 3939 chorych.

W szpitalach zmarło 225 osób. Łączna liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa od początku pandemii we Francji wzrosła do 126 530. Wskaźnik zakażeń na 100 tys. mieszkańców wynosi 2811. Odsetek pozytywnych wyników testów spadł z 20 do 19,5 proc.