Sąsiad Polski przywraca obowiązek noszenia maseczek, by "nie zamykać przedsiębiorstw"

Od 1 sierpnia na Litwie zostanie przywrócony obowiązek noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych. Dotyczy to między innymi centrów handlowych i transportu publicznego. Decyzja rządu ma ograniczyć rozprzestrzenianie się COVID-19. Obowiązek noszenia maseczek wprowadza się między innymi po to, by chronić gospodarkę i nie zamykać przedsiębiorstw - powiedział zastępujący premiera litewski minister sprawiedliwości Elvinas Jankeviczius.