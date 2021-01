Brytyjczycy z największą liczbą nowych zakażeń, rozszerzona godzina policyjna we Francji

W Wielkiej Brytanii odnotowano najwyższy dobowy bilans zakażoneń koronawirusem od początku pandemii. Władze Francji rozszerzają godzinę policyjną w części kraju. Służby sanitarne Danii i Szwecji poinformowały o potwierdzeniu kolejnych przypadków bardziej zaraźliwej mutacji koronawirusa. Jak podają amerykańskie media, grudzień był najbardziej śmiercionośnym miesiącem pandemii w USA.

Do tej pory odnotowano łącznie blisko 90 milionów zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz ponad 1,8 miliona zgonów. Jak wygląda sytuacja epidemiologiczna na świecie?

USA

W Stanach Zjednoczonych zarejestrowano w ciągu ostatniej doby 277 346 zakażeń koronawirusem - podał w sobotę wieczorem czasu lokalnego Uniwersytet Johnsa Hopkinsa z Baltimore. Zmarło 2237 kolejnych osób chorych na COVID-19. W sumie w USA od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 20 381 349 osób, stwierdzono 349 920 przypadków śmiertelnych.

Najwięcej ofiar śmiertelnych jest w stanie Nowy Jork, gdzie do tej pory zmarło 38 243 osoby. Pod względem liczby infekcji najgorsza sytuacja jest w Kalifornii, gdzie dotychczas koronawirusem zakaziło się 2 371 465 osób.

W piątek telewizja NBC podkreśliła, że grudzień 2020 roku był w Ameryce najbardziej śmiercionośnym i najbardziej zaraźliwym miesiącem od początku pandemii. Z powodu COVID-19 zmarło ponad 77 tysięcy osób, a 6,4 miliona się zaraziło. Wcześniej najwięcej, 58 tysięcy zgonów, przyniósł kwiecień. Instytut IHME z Uniwersytetu w Waszyngtonie przewiduje, że do 20 stycznia w USA prawdopodobnie będzie 420 tysięcy przypadków śmiertelnych, natomiast do 1 kwietnia umrze tam 560 tysięcy osób.

Wielka Brytania

Aż o 57 725 zwiększyła się liczba wykrytych przypadków koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co jest najwyższym dobowym przyrostem od początku epidemii - poinformował w sobotę po południu brytyjski rząd. Zarejestrowano też kolejne 445 zgonów w związku z COVID-19. To czwarty raz w ciągu ostatnich siedmiu dni, gdy padł rekord zakażeń. Od poprzedniego - z czwartku - nowy bilans jest wyższy o 1833, od bilansu z poprzedniej soboty - o ponad 22 tysiące.

Najwyższą od początku epidemii liczbę zakażeń wykryto w Irlandii Północnej - 3576, ale jest to spowodowane uzupełnieniem zaległych statystyk z piątku. W Anglii stwierdzono ich 49 248, w Szkocji - 2137, a w Walii - 2764. W całym kraju liczba wykrytych od początku epidemii infekcji SARS-CoV-2 wynosi obecnie 2 599 789, co jest szóstym najwyższym bilansem na świecie - więcej jest tylko w USA, Indiach, Brazylii, Rosji i Francji.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii FACUNDO ARRIZABALAGA/PAP/EPA

Liczba zgonów zarejestrowanych w ciągu ostatniej doby, która nie obejmuje Szkocji, jest niższa o 168 od bilansu z piątku i ponad dwukrotnie niższa od tych ze środy i czwartku, które były najwyższymi w czasie drugiej fali epidemii. W całym kraju z powodu COVID-19 zmarło dotychczas 74 570 osób, z czego 65 080 w Anglii, 4578 - w Szkocji, 3564 - w Walii, a 1348 - w Irlandii Północnej.

Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje szóste miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami, Meksykiem i Włochami, ale coraz bardziej zbliża się do Włoch. Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w czwartek a godz. 17 w piątek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w piątek a godz. 9 w sobotę.

Włochy

We Włoszech zarejestrowano ostatniej doby 364 kolejne zgony na COVID-19 i 11 831 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowało w sobotę włoskie ministerstwo zdrowia. Dzień wcześniej zanotowano prawie dwa razy więcej przypadków infekcji SARS-CoV-2. W ciągu ostatnich 24 godzin wykonano w kraju 67 tys. testów. W piątek informowano o 157 tysiącach. Najnowszy bilans zmarłych od początku pandemii we Włoszech to 74 985. Wśród nich jest 279 lekarzy, stu z nich zmarło w czasie drugiej fali zakażeń - przekazała krajowa Izba Lekarska. Koronawirusa wykryto dotychczas u 2,1 miliona mieszkańców kraju. Ozdrowieńców jest ponad 1,4 miliona. W ciągu doby przybyło ich ponad 9 tysięcy. Obecnie zakażonych jest co najmniej 577 tysięcy ludzi. Dotychczas we Włoszech zaszczepiono ponad 46 tysięcy osób - poinformował rząd. Oznacza to, że wykorzystano na razie około 10 procent dostępnych w kraju dawek. Najwięcej osób, ponad 10 tysięcy, otrzymało szczepionkę w stołecznym regionie Lacjum - ogłosiły jego władze.

Francja

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano we Francji 3466 zakażeń koronawirusem, a w szpitalach zmarło 157 osób, u których zdiagnozowano COVID-19 - poinformowała w sobotę Agencja Zdrowia Publicznego (SPF). Łączna liczba wykrytych infekcji SARS-CoV-2 od początku pandemii wzrosła we Francji do 2 643 239, a liczba ofiar śmiertelnych do 64 921.

Do szpitali trafiło w ciągu ostatniej doby 646 chorych z koronawirusem, w tym 101 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów przebywających w szpitalach z powodu COVID-19 wynosi obecnie 24 458. Na oddziałach intensywnej terapii obecnie leczonych jest 2632 chorych, ich liczba wzrosła o 23. Odsetek testów na koronawirusa z wynikiem dodatnim wzrósł z 3,8 proc. do 4,6 proc. Od soboty w 15 departamentach wschodniej Francji obowiązuje z powodu pandemii godzina policyjna od godziny 18. Dotyczy to około 6 milionów Francuzów. W pozostałej części kraju godzina policyjna nadal obowiązuje od godziny 20.

Koronawirus we Francji IAN LANGSDON/PAP/EPA

Niemcy

W Niemczech w ciągu minionej doby potwierdzono 10 315 przypadków zakażenia i 312 zgonów osób chorych na COVID-19. Łączna liczba infekcji od początku pandemii zwiększyła się do 1 765 666 a zmarłych do 34 272.

Obecnie w Niemczech obowiązuje twardy lockdown - władze zakazały opuszczania domów bez konieczności; otwarte są tylko sklepy z artykułami niezbędnymi do codziennego życia, a także apteki i banki. Zamknięte są szkoły, a niektórzy pracodawcy musieli zawiesić działalność lub zlecić swoim pracownikom pracę w systemie zdalnym. Zamknięte również zostały zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i salony tatuażu.

Koronawirus w Niemczech Reuters

Ocenia się, że przy tak wysokim dobowym przyroście zakażeń i zgonów obowiązujące obostrzenia zostaną najprawdopodobniej przedłużone po 10 stycznia. Ostateczną decyzję w tej sprawie ma podjąć 5 stycznia kanclerz Angela Merkel po spotkaniu z szefami rządów 16 krajów związkowych.

Dania

Z raportu duńskiej państwowej agencji kontroli chorób zakaźnych Statens Serum Institut wynika, że w Danii odnotowano do tej pory 86 przypadków brytyjskiej mutacji koronawirusa, przede wszystkim w Północnej Jutlandii. Jak oszacowano, rzeczywista liczba może być dziewięciokrotnie wyższa i wynosić 774.

- Rozprzestrzenianie się bardziej zaraźliwej odmiany koronawirusa może doprowadzić do gwałtowniejszej epidemii, co oznacza, że należy utrzymać środki zapobiegawcze lub utrzymać je dłużej, aby mieć sytuację pod kontrolą - oświadczyła Tyra Grove Krause ze Statens Serum Institut.

Według naukowców brytyjska mutacja koronawirusa jest od 50 do 74 proc. bardziej zaraźliwa. W Danii ten wariant koronawirusa wykryto u 0,8 proc. pozytywnych próbek z okresu od połowy listopada do końca grudnia 2020 roku. Do tej pory przebadano jedynie 11 proc. z nich.

W Danii od początku pandemii potwierdzono około 166 tysięcy zakażeń koronawirusem oraz ponad 1,3 tysiąca zgonów zgonów.

Koronawirus w Danii Liselotte Sabroe/PAP/EPA

Szwecja

Szwedzki Urząd Zdrowia Publicznego poinformował w sobotę, że liczba potwierdzonych przypadków brytyjskiej mutacji koronawirusa w Szwecji wzrosła o sześć i łącznie jest ich 11. Wszystkie zostały wykryte u podróżnych z Wielkiej Brytanii.

W Szwecji po raz pierwszy zarejestrowano także przypadek południowoafrykańskiej wersji koronawirusa (501.V2) u osoby, która przyjechała z RPA.

Według głównego epidemiologa Szwecji Andersa Tegnella w Europie po okresie świątecznym można spodziewać się wzrostu liczby przypadków koronawirusa. "Niestety kraje, w których krzywa zakażeń zaczynała opadać ponownie odnotowują wzrosty" - stwierdził Tegnell.

W Szwecji do tej pory odnotowano 437 tysięcy infekcji oraz ponad 8,7 tysięcy zgonów pacjentów z COVID-19.

Opublikowano wstępny raport komisji ds. strategii walki z koronawirusem w Szwecji Reuters Archive

Rosja

W Rosji w ciągu minionej doby potwierdzono 26 301 przypadków zakażenia koronawirusem - podał w sobotę rządowy sztab kryzysowy. Liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wzrosła w tym czasie o 447. Najwięcej zakażeń odnotowano w Moskwie, bo aż 5452, zmarło 76 osób.

Całkowita liczba zakażeń koronawirusem w Rosji od stycznia, gdy odnotowano tam pierwsze przypadki z SARS-CoV-2, wynosi obecnie 3 212 637. W tym czasie wyzdrowiało łącznie 2 599 035 osób, to jest 80,9 proc. spośród wszystkich zakażonych. Współczynnik zakażalności jest szacowany przez rosyjskie władze medyczne na 1,81 proc. Zmarło od poczśtku epidemii ponad 58 tysięcy pacjentów przechodzących COVID-19.

Walka z pandemią w Rosji MAXIM SHIPENKOV/EPA/PAP

W Rosji w piątek wraz z Nowym Rokiem rozpoczął się okres świąteczny - 7 stycznia Cerkiew Prawosławna będzie świętować Boże Narodzenie. Placówki medyczne będą działać w tym czasie w ograniczonym zakresie, co wpłynie zapewne na wykrywalność SARS-CoV-2 i dane statystyczne publikowane przez rząd.

W Rosji ponad 800 tysięcy osób zaszczepiło się do tej pory na koronawirusa. Postępują szczepienia wśród osób powyżej 60. roku życia - powiedział w sobotę minister zdrowia Michaił Muraszko. Jak wyjaśnił, do użytku trafiło 1,5 mln dawek krajowej szczepionki Sputnik-V. Ilość ta została dostarczona do regionów Federacji Rosyjskiej - dodał minister. Ogółem ocenił, że kampania szczepień, w tym wśród osób powyżej 60. roku życia, przebiega aktywnie. Od 1 stycznia w Rosji osoby zaszczepione mogą otrzymać elektroniczne zaświadczenie potwierdzające, że poddały się zabiegowi.

Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 15 827 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 314 kolejnych zgonów - poinformowało w sobotę wieczorem czasu miejscowego brazylijskie ministerstwo zdrowia. Według oficjalnych statystyk od początku pandemii zdiagnozowano w Brazylii 7,7 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Na COVID-19 zmarło tam do tej pory 195 725 osób.

W Brazylii odnotowano łącznie 7,7 miliona zakażeń FABIO MOTTA/PAP/EPA

Chociaż w ostatnich tygodniach w Brazylii notuje się wysoki dobowy przyrost zakażeń i zgonów, nie rozpoczęto jeszcze programu szczepień. Szef resortu zdrowia Elcio Franco poinformował, że ogólnokrajowa kampania szczepień rozpocznie się w Brazylii nie wcześniej niż 20 stycznia. Brazylia jest trzecim krajem na świecie, po USA i Indiach, w którym stwierdzono ponad 6 milionów zakażeń. Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych.

Szczepienia przeciwko COVID-19. Pytania i odpowiedzi Dr Dzieciątkowski: nie będzie to szczepionka, po której odporność poszczepienna będzie trwała dożywotnio TVN24 wideo 2 / 14 Dr Dzieciątkowski: nie będzie to szczepionka, po której odporność poszczepienna będzie trwała dożywotnio TVN24 Czy po szczepieniu na grypę można zaszczepić się na koronawirusa? Dr Dzieciątkowski odpowiada TVN24 Dr Dzieciątkowski: im więcej osób się zaszczepi, tym szybciej pandemia zacznie znikać TVN24 Czy przyjęcie jednej dawki szczepionki chroni przed zakażeniem? Odpowiada dr Tomasz Ozorowski TVN24 Czy osoby z chorobami neurologicznymi mogą się zaszczepić? Odpowiada dr Tomasz Ozorowski TVN24 Czym różni się odporność po przebyciu COVID-19 od tej po szczepionce? Odpowiada dr Tomasz Ozorowski TVN24 Co jeśli zachorujemy przed przyjęciem drugiej dawki szczepionki? Odpowiada dr Tomasz Ozorowski TVN24 Czy kobiety w ciąży mogą się zaszczepić? Dr Grażyna Cholewińska-Szymańska odpowiada TVN24 Jak długo trwa ochrona po zaszczepieniu? Dr Konstanty Szułdrzyński odpowiada TVN24 Co z ludźmi, którzy nie chcą się szczepić na koronawirusa? Odpowiada dr hab. Ernest Kuchar TVN24 Czy będzie centralny rejestr osób zaszczepionych? Czy będzie można wpisać szczepienie przeciw COVID-19 do międzynarodowej książeczki szczepień? Jak sprawdzić, czy nabyło się odporność po szczepieniu? Odpowiada dr Ernest Kuchar TVN24 Czy choroby przewlekłe są przeciwwskazaniem do szczepienia? Doktor Grażyna Cholewińska-Szymańska TVN24 Czy osoby uczulone na penicylinę mogą się zaszczepić? Dr Konstanty Szułdrzyński TVN24

Autor:momo//now

Źródło: PAP, tvn24.pl