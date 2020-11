Liczba zakażonych w USA "nawet osiem razy większa" od oficjalnej

W czwartek amerykańskie radio publiczne (NPR) powiadomiło, powołując się na model opracowany przez rządowych ekspertów, że pod koniec września "rzeczywista liczba zakażeń koronawirusem w USA osiągnęła prawie 53 miliony, obecnie może zbliżać się do 100 milionów". Z modelu opracowanego przez naukowców z amerykańskich Centrów Kontroli Chorób (CDC) wynika, że prawdziwa liczba zakażeń jest około osiem razy większa od zgłoszonych. Obejmują one bowiem tylko przypadki potwierdzone badaniami laboratoryjnymi - przekazano.

"Wstępne szacunki przy użyciu tego modelu wykazały, że do końca września 52,9 miliona osób zostało zarażonych, podczas gdy liczba zakażeń potwierdzonych laboratoryjnie wynosiła zaledwie 6,9 miliona. (…) Oznacza to, że około 84 procent populacji USA nie jest jeszcze zakażona" – twierdzili eksperci w artykule ogłoszonym w czasopiśmie "Clinical Infectious Diseases" z 25 listopada.

Naukowcy wykorzystali badania osób, które mają we krwi przeciwciała koronawirusa, co wskazuje na to, że w pewnym momencie zostali zakażeni. W taki sposób specjaliści szacują, ile przypadków pozostało niewykrytych. Niektóre z badań przeciwciał sugerują, że zgłoszono tylko jedną na 10 infekcji koronawirusem. Celem stworzenia modelu była "lepsza ocena wpływu pandemii COVID-19 na system opieki zdrowotnej i społeczeństwo" - napisali autorzy opracowania. Zgodnie z ich modelem szacuje się też, że oficjalne statystyki nie obejmują więcej niż jedną trzecią osób hospitalizowanych z powodu koronawirusa.