Pandemia wzmogła lęki i obniżyła nastroje. Badacze: szczepionka może chronić naszą psychikę

Szczepienia przeciwko koronawirusowi chronią nie tylko ciało, ale także psychikę - ocenili autorzy publikacji, która ukazała się na łamach "American Journal of Preventive Medicine". Opisali, że zaszczepione osoby mniej obawiają się zachorowania, hospitalizacji i śmierci, dzięki czemu ich nastrój jest lepszy.

Naukowcy w badaniu opublikowanym na łamach amerykańskiego periodyku "American Journal of Preventive Medicine" zwracają uwagę, że po wybuchu epidemii ogólny poziom lęków i psychicznego rozregulowania dramatycznie wzrósł. Przyczyniły się do tego różne czynniki: utrata pracy, gorszy dostęp do żywności, izolacja społeczna, utrudniona opieka nad bliskimi, nadużycia psychoaktywnych substancji.