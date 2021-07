Ognisko koronawirusa w brytyjskiej grupie uderzeniowej. "Nie ma to żadnych skutków dla misji"

Jak podał dziennik "The Sun", pierwsze zakażenia wykryto 4 lipca, a marynarze zakazili się, gdy zeszli na ląd podczas zawinięcia do portu w Limassol na Cyprze.

Pierwsza morska misja nowego lotniskowca

Nie jest to pierwszy przypadek koronawirusa na pokładzie okrętu Royal Navy. W grudniu zeszłego roku HMS Northumberland został zmuszony do powrotu do portu, a jego załoga do odbycia kwarantanny po kilku podejrzeniach zakażenia.