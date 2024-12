Zagłosowali za impeachmentem prezydenta

Parlament Korei Południowej zagłosował za impeachmentem prezydenta Jun Suk Jeola. Wniosek został złożony po wprowadzeniu przez niego na sześć godzin stanu wojennego. Szef państwa został zawieszony w obowiązkach do czasu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który ma na to 180 dni. Przed parlamentem w Seulu i innych dużych miastach zebrali się protestujący.

Partie opozycyjne potrzebowały co najmniej ośmiu głosów Partii Ludowo-Demokratycznej, aby postawić Juna w stan oskarżenia. Przed głosowaniem dysponowały 192 z 300 głosów. Wniosek o impeachment wymaga większości dwóch trzecich głosów.

Trybunał Konstytucyjny zdecyduje teraz o tym, czy podtrzymuje decyzję parlamentu, co wiązałoby się z ostatecznym usunięciem Juna z urzędu. W tym czasie obowiązki prezydenta przejmie premier Han Duk Su. Jeśli trybunał zdecyduje, że Jun ma odejść ze stanowiska prezydenta (potrzebne jest do tego sześć z dziewięciu głosów członków) lub on sam zrezygnuje, wybory prezydenckie będą musiały się odbyć w ciągu 60 dni. "Cały proces może potrwać tygodnie" - skomentowało BBC.