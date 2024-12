Sąd wydał nakaz zatrzymania zawieszonego w wykonywaniu obowiązków prezydenta Korei Południowej Jun Suk Jeola. To pierwsza taka decyzja w historii Korei Południowej. Śledczy badają, czy ogłoszenie stanu wojennego przez Jun Suk Jeola na początku grudnia było próbą zamachu stanu.

Jak poinformowali przedstawiciele organów ścigania, Sąd Okręgowy w Seulu we wtorek przychylił się do wniosku organów prowadzących śledztwo w sprawie wprowadzenia przez prezydenta na początku grudnia stanu wojennego i nakazał zatrzymanie go. Sąd zarządził również przeszukanie rezydencji Jun Suk Jeola.