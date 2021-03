"Nasz rząd jest gotowy, by w każdej chwili usiąść i zacząć rozmowy". Deklaracja w trudnym momencie

- Nasz rząd jest gotowy, by w każdej chwili usiąść i zacząć rozmowy z japońskim rządem (...) Jestem pewny, że jeśli podejdziemy do tego razem w duchu zrozumienia wzajemnych punktów widzenia, uda nam się mądrze rozwiązać problemy przeszłości - powiedział koreański prezydent podczas telewizyjnego przemówienia w ramach obchodów 102. rocznicy powstania niepodległościowego Ruchu 1 Marca.

Jak zauważył dziennik "The Korean Herald", choć rocznica upamiętniająca ogłoszenie niepodległości od Japonii jest często okazją do krytyki polityki historycznej Tokio i wypomnienia nieodpokutowanych win byłego okupanta, tym razem koreański prezydent znacznie złagodził ton i wezwał do oddzielenia spraw przeszłości od przyszłej współpracy.