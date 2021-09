Prezydent Korei Południowej apeluje o zakończenie wojny. Siostra Kim Dzong Una stawia warunki

Siostra przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una, Kim Jo Dzong zadeklarowała, że jej kraj jest gotowy wznowić rozmowy pokojowe z Koreą Południową, o ile Południe nie będzie prowokować Północy poprzez "wrogą politykę i podwójne standardy". Była to odpowiedź na wystąpienie południowokoreańskiego prezydenta, który zaapelował o formalne zakończenie wojny na Półwyspie Koreańskim.

Prezydent Korei Południowej Mun Dze In podczas wystąpienia przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ apelował o formalne zakończenie wojny. Trwający w latach 1950-1953 konflikt między oboma Koreami zakończył się zawieszeniem broni, ale do dziś nie podpisano traktatu pokojowego. Mun Dze In mówił, że podpisanie traktatu pokojowego pomoże w denuklearyzacji i utrzymaniu trwałego pokoju na Półwyspie Koreańskim.