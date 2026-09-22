Świat Kim Dzong Un o testach "ultranowoczesnej" broni. "Ból głowy" przeciwników Oprac. Kuba Koprzywa |

Korea Północna przeprowadziła testy "ultranowoczesnego" systemu uzbrojenia Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Zgodnie z doniesieniami państwowych mediów Kim Dzong Un ostrzegł, że ten postęp zbrojeniowy zada przeciwnikowi "nieuleczalny ból głowy oraz bardzo okrutny i nieunikniony cios". Przywódca określił test jako "demonstrację ultranowoczesnej technologii obronnej".

Korea Północna przeprowadziła testy "ultranowoczesnego" systemu uzbrojenia Źródło zdjęcia: Reuters

Reżimowa agencja KCNA zaznaczyła z kolei, że próba miała "wielkie znaczenie" dla szybkiego rozwoju technologicznego systemów uzbrojenia. Z oficjalnych zdjęć wynika, że Kim wraz z córką Dzu Ae obserwowali wystrzelenie z nieokreślonej lokalizacji.

Korea Północna przeprowadziła testy uzbrojenia na krótko przed debatą w ONZ i spotkaniem Trumpa z Xi

W niedzielę południowokoreańskie wojsko i ministerstwo obrony Japonii informowały o wykryciu dwóch startów pocisków balistycznych krótkiego zasięgu z okolic Wonsan na wschodzie kraju.

Kim Dzong Un i Dzu Ae podczas testów uzbrojenia Źródło zdjęcia: Reuters

Eksperci, na których powołuje się południowokoreańska agencja Yonhap, podejrzewają, że reżim testował nowe pociski hipersoniczne, co zasugerował widoczny na monitorach w centrum dowodzenia napis "trajektoria lotu Hwasongpho-11Ma-1". Analitycy zwracają jednak uwagę na istotne rozbieżności w danych. Opublikowane zdjęcia pokazywały dystans 908,2 kilometrów, podczas gdy wojsko w Seulu oszacowało zasięg rakiet na 450 i 600 kilometrów. Rodzi to przypuszczenia, że Pjongjang mógł sfałszować liczby na użytek propagandy sukcesu - podkreśla Yonhap.

W ocenie mediów działania reżimu na krótko przed wtorkową debatą w ONZ i czwartkowym spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Chin Xi Jinpingiem w Waszyngtonie mogą stanowić sygnał dla amerykańskiej administracji, że Pjongjang nie zamierza rezygnować z rozbudowy potencjału militarnego.

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