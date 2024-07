Z Korei Północnej do Rosji wysłano ponad pięć milionów pocisków artyleryjskich na potrzeby inwazji na Ukrainę - powiedział południowokoreański minister obrony Szin Won Sik. Zaznaczył, że to początek zacieśniania stosunków.

W wywiadzie opublikowanym we wtorek w japońskim dzienniku "Yomiuri Shimbun" południowokoreański minister obrony Szin Won Sik oświadczył, że "do 15 lipca z Korei Północnej do Rosji wysłano co najmniej 11 tysięcy kontenerów zawierających (łącznie) 5,2 miliona pocisków kaliber 152 milimetry".