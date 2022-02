Rosyjski ekspert: Morze Śródziemne obecnie najbardziej niebezpiecznym regionem

Znany rosyjski analityk do spraw wojskowych Paweł Felgenhauer przewiduje, że w czasie niespotykanych napięć między Rosją a Zachodem z powodu Ukrainy, najbardziej niebezpiecznym regionem stało się Morze Śródziemne. Obecnie prowadzą tam ćwiczenia zarówno Stany Zjednoczone, jak i Rosja.

Obie strony będą się wzajemnie obserwować, prowadzić ćwiczenia "i w przypadku błędu nastąpi natychmiastowa odpowiedź" - zwrócił uwagę komentator. Oznaczałoby to - zaznaczył - bezpośrednią konfrontację rosyjsko-amerykańską, do której na Ukrainie czy Białorusi nie mogłoby dojść.

7 lutego rosyjska agencja Interfax podała, że na wody Morza Śródziemnego wpłynęły: krążownik Marszałek Ustinow, fregata Admirał Kasatonow i niszczyciel Wiceadmirał Kułakow. Mają dołączyć do innych okrętów, które uczestniczą w ćwiczeniach na Morzu Czarnym i Oceanie Spokojnym.

Na początku lutego rosyjski resort obrony poinformował, że do centrum logistycznego rosyjskiej marynarki wojennej w syryjskim porcie Tartus przybyła grupa sześciu dużych okrętów desantowych Floty Północnej i Bałtyckiej. Ukraińscy eksperci obawiali się, że zostaną oni przerzucone na Morze Czarne, tuż pod linię brzegową Ukrainy.

Grupa na Morzu Czarnym

Na Morzu Czarnym siły rosyjskie tworzą obecnie silną grupę, która mogłaby wysadzić na wybrzeże, wraz z desantem z powietrza, do 10 tysięcy żołnierzy.

- To nie jest pierwszy raz. Było tak już w kwietniu zeszłego roku, gdy dokonano desantu na poligonie Opuk (na Półwyspie Krymskim) dwóch tysięcy żołnierzy ze spadochronów i ośmiu tysięcy z morza - przypomniał Felgenhauer. W kwietniu zeszłego roku sytuacja zakończyła się wycofaniem sił po manewrach na Krymie.

Na Białorusi we wspólnych manewrach, które również budzą niepokój państw zachodnich, uczestniczą jednostki sił zbrojnych Rosji skierowane z Dalekiego Wschodu. Zdaniem eksperta oznacza to, że ich wycofanie na pewno nastąpi, bo nie mogą one pozostać na Białorusi.