Rosyjskie działania przy granicy Ukrainy. Sierakowski: jak taka pokazucha pod dyplomatyczne negocjacje

O tym, czy Rosja może zaatakować Ukrainę, rozmawiali goście "Tak jest". Korespondent ukraińskiej agencji informacyjnej Ukrinform Jurij Banachewycz ocenił, że "nikt nie wie, co ma w głowie pan Władimir Putin ani jego bliskie otoczenie". Sławomir Sierakowski z "Krytyki Politycznej" powiedział zaś, że rosyjskie działania przy ukraińskiej granicy wyglądają "trochę jak taka pokazucha pod dyplomatyczne negocjacje".

Banachewycz powiedział, że "nie wie", czy dojdzie do rosyjskiej inwazji, "bo nikt nie wie, co ma w głowie pan Władimir Putin ani jego bliskie otoczenie". Ocenił jednak, że "raczej wojny na szeroką skalę nie będzie". - Raczej chodzi o zastraszanie Ukrainy, zastraszanie Zachodu - powiedział.

Również Sierakowski mówił, że nie wierzy w "inwazję ze wszystkich kierunków". - Nie wierzę też w taką aspirację do okupowania Ukrainy - dodał.

Na uwagę, że pojawiły się doniesienia, że trafia tam już krew dla ewentualnych rannych , Sierakowski powiedział, że "to wygląda trochę jak taka pokazucha pod dyplomatyczne negocjacje".

- Dzisiaj doszła to tego jeszcze druga pokazucha. Taka telewizyjna, w której Władimir Putin (...) przez godzinę odpowiadał na różne pytania, w tym też rozmawiał z (Siergiejem) Ławrowem. I to Ławrow go przekonywał, że tu jest cały czas droga dyplomatyczna otwarta, że przecież Zachód już w iluś sprawach poszedł nam na rękę i widzi także taką możliwość, że w kolejnych sprawach nam pójdzie na rękę - mówił gość TVN24.