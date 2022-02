Duńskie wojsko zwiększa gotowość bojową

Jak podkreślono w komunikacie, dowództwo obrony zdecydowało o zgrupowaniu batalionu w koszarach w Slagelse w zachodniej Zelandii. Do pięciu dni 700 żołnierzy ma być w stanie wspomóc NATO. Siły powietrzne mają być również przygotowane do szybkiego rozmieszczenia na Bornholmie dwóch myśliwców F-16, "jeśli uzna się to za konieczne". Latem ubiegłego roku na Bałtyku dochodziło do naruszenia duńskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie samoloty.