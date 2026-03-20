Konwój ciężarówek, Węgry nie mówią "nie" USA, Netanjahu o zdolnościach Iranu

Relacja reportera CNN z atakowanego Teheranu Źródło: CNN

1. Konwój ciężarówek zmierza do Iranu

W oficjalnym komunikacie zamieszczonym na stronie tadżyckiego ministerstwa spraw zagranicznych wynika, że władze Duszanbe wysłały 110 ciężarówek z pomocą humanitarną do "przyjaznego i braterskiego narodu Islamskiej Republiki Iranu".

Przewożonych w konwoju ma być 45 ton leków, duża ilość środków sanitarnych i higienicznych, odzież dla dzieci, różne produkty spożywcze, artykuły gospodarstwa domowego, pościel, namioty i materiały budowlane.

Ponad 100 ciężarówek zmierza w stronę Iranu

Zdaniem ukraińskiego portalu United24media ciężarówki zamiast leków i żywności mogą przewozić broń, w tym drony. Podkreślono, że oba kraje łączy długoletnia współpraca wojskowa. W 2022 roku Iran otworzył w Tadżykistanie fabrykę, w której produkowane są drony Ababil-2.

2. Węgry nie wykluczyły wysłania wojsk na Bliski Wschód

Gergely Gulyas, szef kancelarii premiera Węgier Viktora Orbana, przyznał na czwartkowym briefingu, że gdyby USA poprosiły Budapeszt o wysłanie wojsk w okolicę cieśniny Ormuz, węgierski rząd rozważyłby ich prośbę.

"Gulyas jednym zdaniem podważył pokojową propagandę rządu. Powiedział dziś, że jeśli prezydent USA poprosi, rozważą pomoc Stanom Zjednoczonym w wojnie z Iranem. Czy to może być prawdziwy powód, dla którego amerykański wiceprezydent przyjeżdża do Budapesztu w przyszłym tygodniu?" - pytał we wpisie na X lider opozycji Peter Magyar.

"W związku z wojowniczym oświadczeniem Gulyasa, żądamy, aby Orban ujawnił, czy będzie negocjował z amerykańskim wiceprezydentem przybywającym do Budapesztu wysłanie węgierskich żołnierzy na wojnę z Iranem" - wezwał Magyar.

3. Netanjahu: Iran nie może już produkować pocisków balistycznych

Benjamin Netanjahu oświadczył, że jego zdaniem Iran nie może już wzbogacać uranu i nie jest zdolny do produkcji pocisków balistycznych, a jego arsenały rakietowe i dronowe są w znacznym stopniu zdegradowane.

Według izraelskiego premiera po niemal 20 dniach wojny Iran jest "słabszy niż kiedykolwiek", podczas gdy - jak ocenił - Izrael jest regionalną potęgą, a "niektórzy powiedzieliby - światową".

Pytany na konferencji prasowej o przyszłe przywództwo Iranu, powiedział, że "nikt nie chce zastępować jednego ajatollaha innym". - Nie jestem pewien, kto teraz rządzi Iranem - przyznał, odnosząc się do tego, że nowo wybrany najwyższy przywódca Iranu, Modżtaba Chamenei, nie pojawił się jeszcze publicznie.

Zapowiedział, że kampania przeciwko Iranowi będzie kontynuowana "tak długo, jak będzie to konieczne", choć nie sprecyzował, co to oznacza. - Stany Zjednoczone i Izrael chronią cały Bliski Wschód, a ośmielę się powiedzieć, że cały świat - podsumował trwającą wojnę.

4. Trump chce wstrzymania izraelskich ataków na instalacje naftowe i gazowe

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że rozmawiał z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu o zaniechaniu uderzania w infrastrukturę energetyczną Iranu. - Powiedziałem mu: nie rób tego. I on tego nie zrobi - zapewniał prezydent.

Wcześniej Trump przekonywał, że Stany Zjednoczone "nic nie wiedziały" o izraelskim ataku na irańskie instalacje na polu gazowym South Pars - największym na świecie złożu gazu ziemnego.

Jednak izraelskie źródło zaznajomione ze sprawą przekazało CNN, że operacja została przeprowadzona w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi, co podważało słowa prezydenta. Również amerykańskie źródło potwierdziło, że USA były "świadome" planowanego ataku.

Podczas spotkania w Gabinecie Owalnym Trump podkreślił, że Stany Zjednoczone i Izrael są "niezależne", ale "świetnie się dogadują". - To jest skoordynowane, ale czasami on zrobi coś, co mi się nie podoba, i wtedy już tego nie robimy - podsumował.

5. Awaryjne lądowanie amerykańskiego F-35

Amerykański myśliwiec F-35 był zmuszony awaryjnie lądować w bazie na Bliskim Wschodzie po tym, jak został najprawdopodobniej trafiony przez siły irańskie - poinformowało CNN, powołując się na źródła w amerykańskiej armii.

Jak podała telewizja, rzecznik Dowództwa Centralnego USA kapitan Tim Hawkins powiedział, że myśliwiec "wykonywał misję bojową nad Iranem", gdy został zmuszony do awaryjnego lądowania. Rzecznik dodał, że samolot wylądował bezpiecznie, a incydent jest badany.

Według CNN samolot został "prawdopodobnie trafiony" przez siły irańskie. Dziennikarze podali, że byłby to "pierwszy przypadek" uderzenia Iranu w amerykański samolot bojowy podczas wojny trwającej od 28 lutego.

Opracował Adam Styczek /akw