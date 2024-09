USA wyślą na Bliski Wschód dodatkowe siły

Siły USA na Bliskim Wschodzie

USA wyślą na Bliski Wschód dodatkowy kontyngent wojskowy

W sobotę Departament Stanu zalecił obywatelom USA jak najszybsze opuszczenie Libanu , dopóki można to jeszcze zrobić lotami komercyjnymi. Gen. Ryder nie odpowiedział na pytania dziennikarzy o to, czy dodatkowe oddziały będą wspierać ewentualną ewakuację Amerykanów z Libanu.

Borrell: jesteśmy o krok od wojny totalnej

Po raz kolejny wezwał do zawieszenia broni wzdłuż Niebieskiej Linii między północnym Izraelem a południowym Libanem. Szef europejskiej dyplomacji potępił fakt, że cywile "płacą nieznośną, nie do przyjęcia cenę". - Nadszedł czas, aby coś zrobić. Każdy musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby to powstrzymać – powiedział. Potwierdził też niepowodzenie dotychczasowych wysiłków dyplomatycznych na rzecz zakończenia wojny w Strefie Gazy.